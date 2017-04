Friedrichshafen Feierlicher Spatenstich zum Bildungshaus in Berg

Das neue Bildungshaus in Berg rückt in greifbare Nähe. Mit den Kindern und Schülern, die den Bau ab Mitte 2018 mit Leben füllen sollen, wurde jetzt der symbolische Spatenstich gefeiert.

"Wir sind die Kinder vom Bildungshaus", tönte es am Montagmorgen in Berg aus mehr als 70 Kinderkehlen. Kinder aus dem Kindergarten und der Grundschule besangen das Bauvorhaben mitten im Ort. Vertreter aus Stadtverwaltung, Ortschaftsrat, Gemeinderat, Kindergarten und Schule sowie die Kinder selbst hatten sich zum symbolischen Spatenstich für das neue Bildungshaus versammelt. Gemeinsam mit Vertretern der beteiligten Firmen sowie den Architekten Manuel und Werner Plösser gaben sie an der Baustelle den Startschuss zu dem über Jahre hinweg ersehnten Bau.

„Es ist ein großes und wichtiges Projekt für die Stadt, die Ortschaft Ailingen und für alle Beteiligten. Kurze Beine, kurze Wege, das war die Idee, die hinter der mutigen und richtigen der Entscheidung zum Bau des Bildungshauses stand", sagte Oberbürgermeister Andreas Brand. Erziehung und Bildung vor Ort, das sei das Leitmotiv gewesen und sei gleichzeitig Teil des Schulentwicklungsplanes der Stadt Friedrichshafen. "Heute freuen wir uns, dass die Bagger loslegen und das Bildungshaus Realität wird. Es ist ein guter Tag für die Kinder in Berg“, fuhr er fort, während die wiederum gespannt auf die Baustelle blickten, wo schon der erste Bagger seine Arbeit verrichtet. Das Bildungshaus in Kluftern beschrieb Brand als erfolgreiche Blaupause, wie Kindergarten und Schule zusammenarbeiten können: "Es ist ein guter Ansatz, den wir da fahren." In vier Doppelhaushalten hat die Stadt Friedrichshafen Brand zufolge 140 Millionen Euro in Projekte von der Grundschule bis zum Gymnasium investiert. In demselben Zeitraum flossen 139 Millionen Euro aus der Zeppelin-Stiftung in die Kindertagesstätten. Das Bildungshaus in Berg wird rund 4,7 Millionen Euro kosten.

Ortsvorsteher Georg Schellinger freut sich ebenfalls auf den Neubau: „Ein Bildungshaus gibt es in Berg konzeptionell bereits seit 2011. Nun wird es aber bald ein richtiges Gebäude dazu geben." Er sei dankbar, dass Gemeinde- und Ortschaftsrat den Neubau ermöglicht hätten. "Das Bildungshaus ist ein wichtiger Baustein in der Gestaltung der Ortsmitte und in der Gesamtentwicklung von Berg“, sagte Schellinger. In demselben Atemzug nannte er weitere Bauvorhaben. "Die Flächen sind da", sagte Schellinger mit Blick auf den Ort, in dem Baukräne derzeit reichlich Baufortschritt dokumentieren. Am ausgewählten Standort für das Bildungshaus an der Dekan-Rogg-Straße entsteht ein zweigeschossiges barrierefreies Gebäude, das Platz zum Spielen und Lernen bietet. Die Fertigstellung ist für Juni 2018 geplant. Den Spatenstich bezeichnete Architekt Manuel Plösser als "Abschluss für die Vorarbeiten".

Dazu gehörte die Planung, bei der es den Architekten wichtig war, den Blickwinkel der Kinder einzunehmen. Neben den drei Bereichen für Schule, Kindergarten und Krippe wird es deshalb eine Spielwiese und eine Kreativwerkstatt geben. Einige Räume und auch die Außenanlage werden gemeinsam genutzt. Lediglich der Schulhof wird vom Kindergarten abgetrennt. Die schlicht gewählte Architektur des Gebäudes füge sich dabei sehr gut in die Umgebung ein, sagte Architekt Manuel Plösser. Im Erdgeschoss kommen die Kindergartenkinder unter. Im Obergeschoss ziehen die Schulkinder ein. Bis dahin haben die Kleinen aber noch genug Zeit, um die Bauarbeiten mitzuverfolgen. Die Kindergartenkinder wurden für die Bauphase vom Elternbeirat sogar mit eigenen Bauhelmen ausgestattet – in gelb und mit Name.

Rund um den Neubau

Der Gemeinderat hat genau vor einem Jahr, am 25. April 2016, den Beschluss gefasst, für das Bildungshaus in Berg 4,7 Millionen Euro zur Verfügung zu stellen. Im Erdgeschoss ist nach Angaben der Stadtverwaltung ein Kindergarten mit vier Gruppen vorgesehen. Geplant sind je eine Gruppe für Kinder über drei Jahren und eine Gruppe für Kinder über drei Jahren mit verlängerten Öffnungszeiten, eine Ganztages- und eine Regelgruppe. Im Obergeschoss wird die Grundschule mit Räumen für insgesamt 50 Schüler eingerichtet. Dort befinden sich ebenfalls die Mensa, Zusatzräume für Werken und Malen sowie ein Besprechungsraum für das Personal. Diese Räume werden sowohl vom Kindergarten als auch von der Grundschule genutzt. Kindergartenkinder und Grundschulkinder werden einander in dem Gebäude begegnen. Bis Juni 2018 soll der Neubau stehen.