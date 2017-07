Friedrichshafen Fathi Ceviccullo eint beim Kulturufer Moslems mit Christen

Der Kabarettist bietet in reigiös aufgeladenen Zeiten Futter fürs Hirn. "Wir sollten viel mehr zusammen lachen", sagt er in seinem neuen Programm "Emfatih", das der religiösen Abgrenzung mit Humor die Spitze nimmt.

Darf man über Moslems Witze machen? Fatih Cevikkollu tut es, und zwar saftig. Über Christen aber auch. „Wir sollten viel mehr zusammen lachen“, sagt der Kölner Schauspieler und Kabarettist: „Das verbindet.“

„Efatih“ heißt sein neues Soloprogramm. Nach „Fatihland“ und „Fatih unser“ nun also der Appell, das Gute in unseren Mitmenschen zu sehen, besonders in nationalistisch und religiös aufgeheizten Zeiten. Genau richtig für das Publikum im nicht ganz vollen Kleinen Zelt am Freitag beim Kulturufer. „Uferstreifen statt Gazastreifen“: Fatih weiß, dass er hier richtig ist.

Die Empathie als Thema: Wer hat mit wem Mitgefühl – und wann? Fatih klotzt dazu mit Türkenklischees und wie beide Seiten damit spielen: „Der Gemüse-Ali kann sehr gut Deutsch. Wenn er das aber spricht, brechen ihm 30 Prozent Umsatz weg. Die machen das für dich! Ihr braucht die Folklore! Jaja, jetzt kommt von euch dieses politisch korrekte Lachen, so verdruckst und nach innen“, flachst Fatih Cevikkollu: „Ihr könnt es ruhig rauslassen.“

Wie der Kölner sagt: „Mer muss auch jönne könne.“ Klingt türkisch, ist aber Kölsch. Wobei wir mitten im Silvester auf der Domplatte sind: „Die Grapscher, das waren Arschlöcher. Wer die auf ihre Ethnie reduziert, ist ein Rassist.“

Als Krönung dirigierte Fatih ein dreifaches „Kölle Allah!“ aus dem Publikum: „Jetzt kann die Friedrichshafener Presse schreiben: Die Islamisierung schreitet voran!“ Bei 4,2 Prozent Moslems in der deutschen Bevölkerung sei das eh ein Hass-Märchen von Idioten, die Angst schüren, um politisches Kapital zu schlagen. Seine Lehre für den Abend: „Es geht nur zusammen!“

Polit-Kabarett statt Comedy: Das war mal wieder ein Genuss fürs Hirn. Doch sollte man sich auch hier nie in die erste Reihe setzen. So wie die Dame, deren Tochter per Handy ihre Autopanne bei Stuttgart mitteilte und die Mutter ihr aus der Veranstaltung den ADAC rief. Vivien, so hieß die Tochter, wurde per Live-Telefonat zum heimlichen Star des Abends. Mit Empathie, versteht sich: „Fahr vorsichtig nach Hause“, sagte Fatih ihr am Handy: „Mutti liebt dich. Fatih auch.“ Zum Schluss noch sein schönster Witz: Zwei verirrte Christen in der Wüste kommen an ein Beduinenlager. Einer hält es für schlauer, sich beim Wächter als Moslem auszugeben. „Ich bin Hassan, das ist Martin. Wir sind am Verhungern und Verdursten.“ Sagt der Wächter: „Willkommen! Martin, geht nach hinten und lass dich mit Speis und Trank verwöhnen. Hassan, setz dich zu uns: Wir fasten.“ Darüber können nun wirklich alle lachen.