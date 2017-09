Friedrichshafen Faszination Zeppelin in zwölf historischen Großaufnahmen

Der Zeppelin-Kalender 2018 mit seltenen historischen Motiven erscheint im November – der SÜDKURIER verlost zwei Exemplare.

Freunde des Zeppelin-Kalenders haben schon darauf gewartet: Laut Mitteilung der Zeppelin Luftschiffbau GmbH wird die limitierte Kalender-Auflage für das Jahr 2018 im November, also in rund zwei Monaten verfügbar sein. Erfahrungsgemäß muss man sich sputen, weil diese Kalender schnell vergriffen sind. Der Kalender präsentiert zwölf namhafte Luftschiffe und deckt Hintergründe zu den Namensgebungen auf. Barbara Waibel, Leiterin des Archivs der Luftschiffbau Zeppelin GmbH, erklärt: „Nur sehr wenige Luftschiffe erhielten einen Namen. Das macht die Namenswahl umso interessanter.“ Eine offizielle Taufzeremonie habe es nicht für jeden dieser silbernen Giganten gegeben. Noch mehr historische Fakten zum Thema und gleich vier Argumente, weshalb Luftschiffe weiblichen Geschlechts sind, liefert der Kalender in seiner Motivübersicht. „Rund um das Thema sind amüsante Assoziationen und Anekdoten entstanden, die einen unterhaltsamen Blick in die Geschichte versprechen“, sagt Waibel.

Viel zu entdecken gebe es in den Bildmotiven, die erstmals schon vor dem Erscheinungstermin in der Gesamtheit einsehbar sind. „Als wir vor zwei Jahren die Herausgeberschaft für den Kalender übernommen haben, war es uns ein großes Anliegen, den Kalender von der Konzeption über die Gestaltung bis zum Vertrieb so fortzuführen, wie die Kunden und Freunde des Zeppelins es gewohnt waren“, erläutert die Geschäftsführerin der Luftschiffbau Zeppelin GmbH, Gabriele Freund. Dazu gehörte auch, dass die Motive ein Geheimnis waren. „Die historischen Aufnahmen in Schwarz-Weiß sind in dieser hochwertigen Verarbeitung so eindrucksvoll und zeitlos faszinierend, dass wir heute noch den Zeppelin-Mythos nahezu greifbar spüren können.

In diesen Bildern steckt enormes Potenzial, junge Generationen an die Geschichte dieser einzigartigen Luftschiffidee heranzuführen und schließlich das Erbe des Grafen im Bewusstsein der Nachwelt lebendig zu erhalten. Das wollen wir frühzeitig nutzen“, erklärt Freund die Gründe für die neue Offenheit um die Kalenderbilder.

Verlosung

Der Zeppelin-Kalender 2018 kostet 31,50 Euro (UVP) und erscheint im November im regionalen Buchhandel sowie im Shop des Zeppelin-Museums. Bestellungen bis 30. September beim Herausgeber oder telefonisch unter 0 75 41/9 71 0015 oder per E-Mail: horvath@lake-of-consens.com; Internet: www.luftschiffbau-zeppelin.de

Sie wollen einen Zeppelin-Kalender 2018 gewinnen? Das ist mit etwas Glück ganz leicht. Einfach die Glücksnummer 0 13 79/37 05 00 15 wählen (ein Anruf im Festnetz der DTAG kostet 50 Cent, Mobilfunktarife abweichend) und die Lösung "Zeppelin-Kalender" nennen. Bitte Vor- und Nachname, die komplette Wohnanschrift sowie Telefonnummer angeben. Die Kalender werden ausgelost (Rechtsweg ausgeschlossen). Teilnahmeschluss ist am Freitag, 8. September um 10 Uhr. Die Gewinner werden am 9. September veröffentlicht und benachrichtigt, sobald die Kalender abholbereit sind.