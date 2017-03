vor 33 Minuten Dominik Dose Friedrichshafen Fast jeder Betroffene wechselt in MWS-Auffanggesellschaft

Beim insolventen Werk der Gussfirma MWS in Friedrichshafen mussten sich von einer Entlassung bedrohte Mitarbeiter bis Mittwoch Mittag entscheiden, ob sie in eine Auffanggesellschaft wechseln. Nach anfänglichem Zögern stimmten am Ende fast alle Betroffenen zu.

