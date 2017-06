vor 1 Stunde Manfred Dieterle-Jöchle Friedrichshafen Familienvater droht Wohnung anzuzünden

Einen Großeinsatz von Rettungskräften und der Polizei gab es um die Mittagszeit in der Heinrich-Heine-Straße in Friedrichshafen. Der Vater einer Flüchtlingsfamilie droht, seine Wohnung anzuzünden und verbarrikadierte sich in dieser. Schließlich öffnet er die Wohnung und ließ sich von der Polizei festnehmen.