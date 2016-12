Friedrichshafen Familien haben es auf dem Wohnungsmarkt besonders schwer

So beurteilen Häfler Makler die angespannte Situation. Von einer Sozialquote bei Neubauten, wie die Stadt sie einführen will, halten die Immobilien-Experten allerdings nichts.

Steffen Maier, Jerome Schmid und Joachim Heinke, allesamt Makler in Friedrichshafen. sind sich einig, dass es vor allem junge Familien extrem schwer haben, an Immobilien zu kommen. Dabei sei es egal, ob es um entsprechend große Wohnungen, Häuser oder auch Baugrundstücke geht. "Die wenigen Neubaugrundstücke werden vom Markt wie von einem Schwamm aufgesaugt", erklärt Steffen Maier, der Inhaber von Maier-Immobilien.

Der Makler ist der Meinung, dass die Stadt mehr neue Baugebiete ausweisen muss. Jerome Schmid, Geschäftsführer der Bodenseenmakler, stimmt dem zu. Er attestiert der Stadt zwar, dass sie sich bemüht: "Flächen zu schaffen ist kompliziert, aber so privilegiert wie Friedrichshafen finanziell ist, müsste da noch mehr passieren." Joachim Heinke, Inhaber von Heinke-Immobilien, sieht deutlich weniger Chancen: "Ich glaube, das Flächenangebot ist begrenzt und kann nicht einfach vergrößert werden." Im Geschossbau und durch Nachverdichtung sieht er dafür andere Möglichkeiten, um Wohnraum auch für Familien zu schaffen.

Die von der Stadtverwaltung angestrebte Sozialquote bei Neubauten kann Heinke nachvollziehen: "Da tut sich einiges, aus Sicht der Politik ist das sicher auch richtig so", sagt er. Allerdings würden eben auch andere Gruppen Wohnraum suchen. Bei Schmid klingt das ähnlich. Er kennt die Not im sozialen Bereich aus eigener Erfahrung und sucht seit anderthalb Jahren für einen Hartz-IV-Empfänger: "Aber solche Wohnungen existieren am Markt einfach nicht." Dennoch findet er, man soll nicht alle über einen Kamm scheren und eine starre Quote sei falsch. "Sozialwohnungen in erster Seereihe sind der falsche Ansatz," sagt der Makler.

"Auffällig ist, dass Menschen die von auswärts kommen, sich extrem schwer tun, etwas zu finden", spricht Maier eine weitere Schwierigkeit an. "Meistens sind Wohnungen nur ganz kurz am Markt und Besichtigungstermine sehr zeitnah", erklärt er. Zudem werden Baugrundstücke eher an Häfler vergeben – immerhin kleine Vorzüge genießen also Suchende, die schon vor Ort sind.

Wie sich die Lage auf dem Häfler Wohnmarkt künftig entwickeln könnte, prognostizieren die Makler etwas unterschiedlich. Schmid hofft auf Besserung schon in zwei bis fünf Jahren: "Der Hype könnte etwas abebben." Heinke rechnet damit, dass die Nachfrage bleiben wird, das Angebot aber mittelfristig vielleicht besser werden könnte. "Nur die Preisentwicklung ist dann natürlich wieder eine andere Sache", koppelt er den finanziellen Aspekt ab. Maier blickt am pessimistischsten in die Zukunft, sieht Entspannung nur durch externe Faktoren wie die Zinsentwicklung oder allgemeine wirtschaftliche Verwerfungen. Kurzfristig gehen ohnehin alle drei Makler davon aus, dass sich der Markt weiter anspannt. Und so gilt immer stärker Maiers Diagnose, dass Interessenten neben dem Geld für die weiter steigenden Mietpreise zunehmend vor allem eine Tugend brauchen: Geduld. Denn bis sich in Friedrichshafen überhaupt das passende Wohnungsangebot – egal ob Sozialwohnung oder Einfamilienhaus – auftut, kann es dauern.