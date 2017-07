Friedrichshafen Fairkauf-Center bietet Gebrauchtwaren auf vergrößerter Verkaufsfläche an

Das Fairkauf-Center der Caritas in der Paulinenstraße 33a vergrößert die Verkaufs- und Lagerfläche. Angeboten werden Gebrauchtwaren aller Art. Als Kunden sind alle Bürger willkommen.

Es läuft gut im Häfler Fairkauf-Center der Caritas in der Paulinenstraße. So gut, dass man jetzt sogar die Angebots- und Verkaufsfläche um 60 Quadratmeter erweitert und damit auf insgesamt 400 Quadratmeter Nutzfläche kommt. Grund, sich zufrieden zurückzulehnen gebe es allerdings nicht, wie Ehrenamtskoordinatorin Nicole Dodek betont. Ganz im Gegenteil. Mit den rund 80 Kunden, die hier täglich im Schnitt einkaufen, ist sie zwar zufrieden – es dürfen aber ruhig noch ein paar mehr sein. Für die Sozialarbeiterin und ihr Team geht es darum, das Kaufhaus in der Öffentlichkeit noch bekannter zu machen – und auch eventuelle Hemmschwellen abzubauen. "Natürlich zählen Menschen mit Flüchtlings- und Migrationshintergrund zu unseren Kunden", sagt Nicole Dodek. "Willkommen sind aber auch alle anderen Bürgerinnen und Bürger. Schnäppchenjäger genauso wie Leute, die ein Zeichen gegen die Wegwerfgesellschaft setzen wollen." Anders gesagt: "Im Fairkauf-Center kann jeder und jede einkaufen – unabhängig vom eigenen Geldbeutel und vom sozialen Hintergrund."

Dass es in diesem etwas anderen Laden womöglich vor allem Ramsch zu kaufen gibt, auch mit diesem eventuellen Vorurteil möchte man gerne aufräumen. "Bei uns gibt es nur gut Erhaltenes – bei Möbeln genauso wie etwa im Bereich Kleidung oder Hausrat", sagt Nicole Dodek und lobt die "grandiose Spendenbereitschaft" der Bevölkerung. Nicht nur jeder darf einkaufen – auch jeder darf ehrenamtlich mitarbeiten. Das ist ebenfalls ein Teil der Botschaft des Fairkauf-Centers. Derzeit umfasst das Team von haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeitern 24 Personen.

Bundesfreiwillige sind darunter, auch Langzeitarbeitslose. Jugendliche, die Interesse an einem Sozialpraktikum haben, stehen die Türen offen. Und allen anderen, die sich vorstellen können, einmal pro Woche für vier Stunden von 10 bis 14 Uhr oder von 14 bis 18 Uhr im Verkauf auszuhelfen, Ware anzunehmen oder auch beim Auf- und Abbau von Möbeln Hand anzulegen. Froh ist man von Seiten der Caritas auch darüber, dass eine ehrenamtliche Stelle und ein Ein-Euro-Job mit zwei Flüchtlingen besetzt werden konnten. Damit ist auch der Wunsch von Sozialbürgermeister Andreas Köster, den er bereits beim "Frühlingsfest im P35" vor zwei Monaten geäußert hat, in Erfüllung gegangen.

Eine Mikrowelle für 15 Euro, einen Toaster für 5,50 Euro, eine Lampe für 2,50 Euro oder ein Telefon für 4 Euro, auch eine Spülmaschine für 29 Euro. "Alles ist auf Funktionsfähigkeit geprüft", wie versichert wird. Aber auch eine Ledercouch und einen Schrank für jeweils 200 Euro, Gläser, Besteck und andere Haushaltswaren gibt's zum Festpreis im Häfler Fairkauf – und vieles mehr. Wer einen Berechtigungsschein vom Deutschen Roten Kreuz (DRK) oder der Friedrichshafener Tafel hat, bekommt beim Einkauf 20 Prozent Rabatt. Gut erhaltene Gebrauchtware von Spendern ist weiterhin willkommen.

Seit November 2015 hat das Fairkauf Center in der Paulinenstraße 33a geöffnet. "Wir hoffen, dass wir bis in etwa fünf Jahren kostendeckend arbeiten und einen eventuellen Erlös für soziale Projekte weitergeben können", so der in die Zukunft gerichtete Blick von Nicole Dodek.

Fairkauf-Center