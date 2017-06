vor 2 Stunden Wilfried Geiselhart Friedrichshafen Fahrradclub ADFC setzt sich für weitere Verbesserungen ein

Die ADFC-Tour "Radlers Höhen und Tiefen" führte am Donnerstag zu einigen neuralgischen Punkten in der Stadt. Doch in den vergangenen 20 Jahren hat sich vieles für Radler verbessert in der Stadt.