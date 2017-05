Friedrichshafen/Oberteuringen Fahrer verursacht Unfall mit mehr als 5000 Euro Sachschaden

Ein Autofahrer hat beim Überqueren der Landesstraße 329 zwischen Friedrichshafen-Ailingen und Oberteuringen einen Verkehrsunfall verursacht, bei dem laut Polizei mehr als 5000 Euro Sachschaden entstanden ist.

Friedrichshafen/Oberteuringen – Auf der Landesstraße 328 a von Ailingen in Richtung Oberteuringen fahrend, hielt ein 80-Jähriger seinen BMW zunächst an der Einmündung zur Landesstraße 329 an. Als er losfuhr, um die Kreuzung geradeaus in Richtung des Gemeindeverbindungswegs nach Blankenried/Krehenberg zu überqueren, habe der BMW-Fahrer einen bevorrechtigten Renault eines 27-Jährigen übersehen, der L 329 unterwegs war.

Durch den Zusammenstoß wurden der 27-Jährige sowie ein 13-jähriger Mitfahrer im BMW leicht verletzt. Am BMW entstand rund 3000 Euro Sachschaden, am Renault ein Schaden von zirka 2000 Euro. Als der BMW durch den Zusammenstoß gedreht wurde, stieß er gegen den VW eines 55-Jährigen, der an der dortigen Haltelinie wartete. Am VW entstand rund 200 Euro Sachschaden.

Rettungsdienstkräfte brachten die beiden Verletzten zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. Die beiden nicht mehr fahrfähigen Autos wurden abgeschleppt. Einsatzkräfte der Feuerwehr Oberteuringen banden ausgelaufene Betriebsstoffe.