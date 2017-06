Friedrichshafen Fachmesse Outdoor in Friedrichshafen: Outdoorbranche trifft sich am Bodensee

Rund 965 Aussteller aus 40 Ländern tauschen sich bei der Schau über Neuheiten rund um die Themen Kleidung, Camping- oder Kletterausrüstung aus. So gibt es etwa mit 450 Gramm eines der leichtesten Zelte zu sehen, ein anderer Hersteller präsentiert einen Camping-Kocher, der innerhalb weniger Minuten 290 Grad Hitze erzeugt. Die Outdoor gilt als Leitmesse für die Branche, die Veranstalter rechnen bis Mittwoch mit etwa 20 000 Fachbesuchern.

Tent City at #OutDoorFN: More than 30 exhibitors present all their new products over an area of more than 10,000 m². https://t.co/GVugGbGT4l pic.twitter.com/h8Q9dUYsaX