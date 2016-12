Aly Aytacers Konzertformat gibt Musikern aus Friedrichshafen ein Forum. Vier Stunden Rock, Pop und Jazz zeigen, dass das Format bestens angenommen wird. Dabei kommt es auch zur Reunion einer Band, die seit Ewigkeiten nicht mehr zusammen gespielt hat.

„Das ist seit über 20 Jahren unser erster gemeinsamer Auftritt“, sagt Thomas Budsa, als er seine Band Vanity Fair ankündigt. Dass die Musiker zusammenkamen, ist Alp Aytacer und seinem Konzertformat „FN Kult Mix“ zu verdanken, dem im Atrium wieder mal die Türen eingerannt werden. Ein Abend Livemusik mit Rockmusikern aus Friedrichshafen, jede Formation spielt drei bis vier Stücke, der Eintritt ist frei – das Konzept geht auf, und es ginge nicht ohne Sponsoren: an erster Stelle die Ihse GmbH aus Oberteuringen, aber auch Reinholds Drum Shop, Drummer’s Focus, Südsicht und natürlich Alp Aytacers Musikschule Bodensee. Die Vanity Fair-Reunion klappt wie am Schnürchen: Sie können’s noch – Thomas Budsa mit seiner melodischen Gitarre und seiner Dave Mason-Stimme, Bassist Frank Fritz, Schlagzeuger Dirk Meiners und Daniela Veeser, die mit ihrem klaren und direkten Gesang ganz nah bei Yona Dunsford von Latin Quarter liegt. Die Glanznummer heißt „Soultrain“ und hat den „Black Velvet“-Groove. Das jagt Schauer übern Rücken, die der am Keyboard eingesprungene Didi Mogwitz noch mit quecksilbrigen Orgelgrooves überzieht. Und dann überrascht Dirk Meiners bei der Zugabe „I care for you“: Der Drummer wird zum Sänger, mit einem tiefemotionalen und doch schneidend scharfen Timbre, das im Gedächtnis bleibt.

Alp Aytacer ist nicht nur der Organisator im Hintergrund, sondern steht auch mit einem Musikerpool auf der Bühne, der sich immer wieder neu gruppiert. Dann ist da aber auch noch sein Projekt „Tention Mode“, das er unter anderem mit dem Spitzentrommler Sascha Kaisler auf die Beine stellt: eine bemerkenswerte Mischung aus Metal-Riffs und Artrock-Verspieltheit, in die sich verträumte Klavierelemente (Ludmilla Gretz) mischen – eine virtuose Kombination von Gegensätzen, die keine halben Sachen macht.

Auch Hardrockstücke von Alps Bands früherer Band „Night Wizzard“ sind am Start, denen man die Herkunft aus den 80er-Jahre deutlich anhört. Und zum Abschluss des Night Wizzard-Intermezzos shoutet sich Frontfrau Nadine Schiffmann dann durch Iron Maidens „Run to the hills“ – ein Protestlied gegen die Gräuel, die die amerikanischen Siedler an den Indianern begangen haben. Die Band lässt an Härte und Drive nichts zu wüschen übrig, und Nadine gelingt mit viel Druck in der Röhre auch der Moment, auf den jeder gewartet hat: den hoch auffahrenden Schrei, mit dem Maiden-Frontmann Bruce Dickinson den Song eingesungen hat.

Es gibt aber auch die heimlichen Helden an diesem Abend: das Gipsyjazz-Trio Drahtzieher mit David Klüttig aus Weingarten, Bobby Guttenberger (beide Gitarren) und Marcello Girardelli (Kontrabass). Ihr schneller, melodieorientierter Gipsyjazz auf rein akustischen Instrumenten klingt so locker und ist so wenig auf bloße Traditionshüterei beschränkt, dass ihnen die Ovationen sicher sind. Als Zugabe gibt’s den Soulklassiker „Sunny“, irgendwo zwischen Gipsyjazz und Paco de Lucia.

Auch sonst fehlt's nicht an Gassenhauern – und keiner wird einfach nur nachgespielt. Die „Unplugged@ventures“ rocken „Africa“ von Toto oder “Heartlight“ von Kenny Loggins auf der Akustischen und gehen dabei ab wie die Hölle – allen voran Tom, der einen furiosen Shouter abgibt und einen virtuosen Pfeifer mit gespitzten Lippen. Das Saxofonsolo bei Foreigners „Urgent“ vermisst deshalb niemand. Das Trio Chillie Breeze besteht seit sechs Jahren und ist um seine relaxte Haltung zu beneiden: Egal ob der Bluesrockstampfer „Addicted to love“ von Robert Palmer oder „Wild Night“ von Van Morrison – Chillie Breeze verbinden die Lässigkeit der Generation Jack Johnson mit der Riff-Gitarre von Keith Richards. Und dann sind da noch Bernd Schröder und Achim Reschke: Das Gitarre-und-Gesang-Duo hat im Atrium seinen allerersten Auftritt und schwebt auf den Wolken der Euphorie. Bernd und Achim führen den Song „Hollywood Hills“ von Sunrise Avenue zurück zu den Singer/Songwriter-Wurzeln und sie zeigen, dass „Sweet Child O’Mine“ ein richtig schönes Lied sein kann, wenn Axl Rose zu Hause bleibt.

Wenn schließlich Hanna Uhl „I’m so excited“ singt, den Partykracher der Pointer Sisters, taugt der Titel auch als Motto für den hochgestimmten Festivalabend. Und der nächste kommt bestimmt. Immerhin hat Alp Aytacer schon Hemden mit dem Schriftzug „FN Kult Mix“ besticken lassen. Wer sowas tut, denkt langfristig.