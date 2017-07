Friedrichshafen Experte sieht Potenziale für Baugemeinschaften in Friedrichshafen

Experte sieht Potenziale für Baugemeinschaften in Friedrichshafen

Über Baugemeinschaften als Ergänzung auf dem Wohnungsmarkt hat Architekt Matthias Gütschow im Graf-Zeppelin-Haus referiert. Eingeladen hatte ihn die Gemeinderatsfraktion von Bündnis 90/Die Grünen.

Friedrichshafen – Ist Bauen nicht schon abenteuerlich genug? Oder sind Baugemeinschaften die Antwort auf die Frage, wie es gelingen kann, günstig und doch in großer Eigenverantwortung zu Wohneigentum zu kommen? "In jedem Fall sind Baugemeinschaften eine gute Ergänzung auf dem Wohnungsmarkt", sagt Matthias Gütschow. Der Architekt und Projektleiter sprach auf Einladung der Gemeinderatsfraktion von Bündnis 90/Die Grünen zum Thema "Baugemeinschaften – Chance für Bürger und Kommunen" im Graf-Zeppelin-Haus. Er ging dabei auf seine Erfahrungen mit Baugemeinschaften in Tübingen, Heidelberg und Landau ein – mit speziellem Blick auf Vorteile und Risiken solcher Projekte sowohl für die Bewohner als auch für die Gemeinden.

Dass Baugemeinschaften auch in Friedrichshafen für künftige Bauherren eine echte Option darstellen können, steht für Grünen-Fraktionsvorsitzende Mathilde Gombert außer Frage. "Uns haben die Projekte, die wir uns im ehemaligen französischen Viertel in Tübingen oder im Freiburger Stadtteil Vauban angesehen haben, überzeugt", sagt sie – und sieht im Hafen Potenziale für ähnlich gelagerte Projekte. Im Quartier Vauban stellen etwa Familien, die sich in Baugemeinschaften organisiert und damit vergleichsweise kostengünstig gemeinsam Wohnungen gebaut haben, einen Großteil der Bevölkerung. Auch ein großes genossenschaftliches Bau- und Wohnprojekt wurde von Bürgern realisiert.

Für den Referenten des Abends bringen Baugemeinschaften mehr Vor- als Nachteile mit sich. Zwar sei in der Regel ein größerer zeitlicher Aufwand nötig und das Kosten- und Terminrisiko liege auf Seiten der Baugemeinschaft, andererseits sei aber ein kostentransparentes und kostensparendes Bauen möglich, das Platz für individuelle Wünsche lasse und eine hohe Identifikation der Eigentümer mit Gebäude und Ort mit sich bringe, so Gütschow. Die finanzielle Ersparnis liege aus seiner Erfahrung zwischen 15 und xx Prozent.

Voraussetzung dafür, dass das Modell funktioniere, sei natürlich, dass die Kommune mitziehe und die entsprechenden politischen Entschlüsse fallen. "Baugemeinschaften sind ein städtebauliches Werkzeug zur Quartiersentwicklung – wenn die Stadtverwaltung willens ist, diesen Prozess zu managen", sagt Matthias Gütschow und verweist darauf, dass Bewerbungsverfahren anzustreben seien, die nicht aus Sicht des Architekturkonzepts, sondern inhaltlich zu beurteilen seien. Wie es denn mit dem zeitlichen Aufwand konkret aussehe, will Klaus Sauter, Chef des Stadtplanungsamts, in der anschließenden Fragestunde wissen. "Wir gehen in der Regel von Projektabläufen zwischen zweidreiviertel und dreieinviertel Jahren aus. Es gibt aber auch Beispiele, bei denen es bedeutend zügiger vorangegangen ist", erklärt Matthias Gütschow.

Inwieweit spielen Baugemeinschaften in Friedrichshafen bereits eine Rolle? Eine Baugemeinschaft wäre im dritten Bauabschnitt im Gebiet Wiggenhausen-Süd möglich gewesen, teilt die Stadt auf Anfrage mit. Allerdings habe der Projektleiter das Vorhaben nicht umsetzen können. Das Projekt habe sich zerschlagen. Um Baugemeinschaften für Bauwillige kann die Stadt eigenen Angaben zufolge gezielt eigene Flächen zu diesem Zweck zur Verfügung stellen. Über verlängerte Optionszeiträume bis zum Kaufabschluss könnten die Findungs- und Planungsphase für Baugemeinschaften unterstützt und gefördert werden.

Ein Antrag der Grünen zum Thema Bauherrengemeinschaften sei mit einer ergänzten Protokollnotiz in der Sitzung des Gemeinderats am 22. Mai dieses Jahres mit zwölf Gegenstimmen und drei Enthaltungen mehrheitlich beschlossen worden. Die Verwaltung werde nun bei zukünftigen Bebauungsplanverfahren prüfen, ob und wie Flächen für Bauherrengemeinschaften vorgesehen werden können und dem Gemeinderat vorlegen.