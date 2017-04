Friedrichshafen Exhibitionismus: Mann onaniert vor Passantin

Die Polizei ermittelt wegen eines Falles von Exhibitionismus, der sich am Dienstagabend in Friedrichshafen ereignet hat: Auf dem Fußweg zwischen Schlosspark und Strandbad hat ein Mann eine Frau belästigt. Er habe die Hose heruntergelassen und onaniert, wie aus dem Polizeibericht hervorgeht.

Eine 25-Jährige war gegen 17 Uhr in Friedrichshafen auf dem Fußweg vom Schlosspark in Richtung Strandbad unterwegs, als etwa auf halbem Weg ein Mann mit heruntergelassener Hose stand. Während der Mann die Frau anschaute, habe er onaniert. Die 25-Jährige vertraute sich einer Freundin an und erstattete gegen 18.30 Uhr Anzeige bei der Polizei. Eine Fahndung verlief negativ.

Der Täter ist wie folgt beschrieben worden: zirka 30 bis 45 Jahre alt, 1,80 Meter groß, schlank, schwarze Haare – eventuell eine leichte Glatze am Hinterkopf; dunkle Jeans, schwarze Jacke ähnlich einer Bomberjacke, dunkle Schuhe. Hinweise an die Kriminalpolizei, Telefon 0 75 41/70 10.