Friedrichshafen Exhibitionismus: Mann belästigt Passantin

Die Polizei ermittelt wegen Exhibitionismus': Eine Frau ist in Friedrichshafen von einem etwa 50- bis 60-jährigen Mann auf einem Parkplatz an der Untereschstraße belästigt worden. Der Vorfall hat sich laut Polizeibericht am Montag gegen 14 Uhr ereignet.

Als eine junge Frau am Montag gegen 14 Uhr zu ihrem auf dem Parkplatz an der Untereschstraße geparkten Auto ging, war wenige Meter neben ihrem Wagen ein Mann, der sexuelle Handlungen an sich vornahm. Während die Frau über Notruf die Polizei informierte, entfernte sich der Mann zu Fuß in Richtung Rotach. Eine Fahndung verlief negativ. Personenbeschreibung: etwa 50 bis 60 Jahre alt, rund 1,75 Meter groß, normale Statur, kurze graue Haare, bekleidet mit knielanger grauer Stoffhose und einem kurzen grauen T-Shirt; hatte eine Stofftasche in einer Hand. Hinweise an die Kriminalpolizei in Friedrichshafen, Telefon 0 75 41/70 10.