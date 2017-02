Friedrichshafen European Energy: AwardGold geht an den Bodensee

Umweltminister Franz Untersteller verleiht den European Energy Award. Die Auszeichnung für Erfolge beim Klimaschutz geht dabei unter anderem an Friedrichshafen.

Friedrichshafen – Ein schmuckloser Betonklotz mit Edelstahlschornstein ist sein ganzer Stolz: "Mit der Energiezentrale im Fallenbrunnen sparen wir im Jahr 368 Tonnen CO2 ein", sagt Udo Woble, beim Stadtwerk am See für Energiesysteme zuständig. Ein Blockheizkraftwerk erzeugt aus Gas Strom und Wärme für mehrere Gebäude auf dem Gelände der ehemaligen Kaserne – Wirkungsgrad 90 Prozent. Den Mehrbedarf an Wärme im Winter decken zwei weitere Gaskessel. "Das Konzept wird den ambitionierten Klimazielen der Stadt Friedrichshafen gerecht und auch dem EEA", sagt Woble.

An mehr Effizienz bei der Solarenergie forscht nur wenige Meter weiter Vaclav Pohl, Studienleiter Automation an der Dualen Hochschule, mit seinen Studenten. Sie konzipieren Trackingsysteme für Solaranlagen, sodass die Flächen sich nach dem Stand der Sonne ausrichten. "Da ist der Wirkungsgrad schon um 30 bis 40 Prozent höher", sagt Pohl. Die gewonnene Energie aus seinen Testanlagen speist die Solartankstelle auf dem Gelände. "Wir betanken die Autos hier mit Sonne", sagt er. Elektroautos bauen seine Studenten auch. "Ich habe eins vor Kurzem selbst gefahren. Das war erschreckend schnell." Grüne Energie ist nur ein Bereich, in dem die Stadt den Fallenbrunnen zu einem modernen Vorzeigequartier umbauen will. "Uns als Stadt ist es wichtig, dass wir dieses Gelände im Zeichen der Nachhaltigkeit entwickeln", sagt Bürgermeister Stefan Köhler. Zeppelin-Universität, Dualer Hochschule und Swiss International School stehen als Bildungsstandorte neben dem Kulturhaus Caserne, zu dem Studentenwohnheim sollen weitere Wohnhäuser kommen, außerdem hochschulaffines Gewerbe und Räume für innovative Unternehmensgründungen.



Die Stadt hat die Teilnehmer der Verleihung des European Energy Award (EEA) zu einer Exkursion in den Fallenbrunnen geladen. Denn für Projekte wie dieses, die mit dezentraler Energieversorgung, innovativen Mobilitätskonzepten und Grünflächen zum Klimaschutz beitragen, bekommt Friedrichshafen Punkte im Rennen um den EEA. Auch Nachwärmekonzepte, die die Abwärme von Industriebetrieben für das Heizen von Wohnungen nutzen, die kontinuierliche Umrüstung der Straßenbeleuchtung sowie der Ausbau von Fotovoltaik, Niedrig- oder Nullenergie-Wohngebieten haben dazu beigetragen, dass die Stadt erneut mit dem EEA Gold ausgezeichnet wird. "Das war für uns eine große und schwere Aufgabe, weil wir ein Industriestandort sind", sagt Köhler später bei der Verleihung des Preises im Graf-Zeppelin-Haus. Das Ergebnis sei Teamarbeit, Landkreis, Stadtwerke und Energieagenturen hätten mitgewirkt.

Der baden-württembergische Umweltminister Franz Untersteller verleiht den EEA an zwei Landkreise sowie 25 Kommunen, darunter auch Oberteuringen. "Wir sind die erste Generation, die die Folgen des Klimawandels erlebt und wir sind die letzte Generation, die dafür sorgen kann, dass wir bis Mitte des Jahrhunderts das Klimaschutzziel von weniger als zwei Grad Erwärmung einhalten können", warnt er. Für dieses Ziel müsse auf allen Ebenen gearbeitet werden. Effektiven Klimaschutz werde es nur mit einem Ausstieg aus fossilen Brennstoffen geben, mit klaren Klimaschutzgesetzen und in Zusammenarbeit mit vielen Regionen auf der Welt.

Die Auszeichnung

Der European Energy Award (EEA) ist ein Qualitätsmanagementsystem für Energieeffizienz und Klimaschutz. Bewerben können sich Kommunen und Landkreise. Für jede Gemeinde definieren externe Berater einen optimalen Standard. Wird die Hälfte dieser Punkte erreicht, gibt es einen EEA, bei 75 Prozent den EEA Gold. Der Award misst und vergleicht Anstrengungen und Erfolge in den Bereichen Versorgung und Entsorgung, Entwicklungsplanung, kommunale Gebäude, Kommunikation, interne Organisation und Mobilität. Nach drei oder vier Jahren müssen sich die Teilnehmer einer erneuten Überprüfung unterziehen. Die Anforderungen steigen dabei mit dem Machbaren. Mehr als 1340 Kommunen aus elf Ländern nehmen an dem Verfahren teil. 817 Gemeinden konnten sich zertifizieren, darunter sind 112 "Goldstädte". Der EEA geht auf eine Initiative in der Schweiz zurück. Nach dem Gau in Tschernobyl legte die Regierung einen Wettbewerb zur "Energiestadt" auf, um Energieeffizienz und regenerative Energien zu fördern. Seit 2006 beteiligen sich Kommunen in Baden-Württemberg am EEA, darunter Friedrichshafen.