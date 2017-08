Friedrichshafen Eurobike: Alles Wissenswerte zum Publikumstag - Mit großer Verlosung

Am nächsten Samstag ist die Öffentlichkeit zum Festival-Day auf der Fahrradmesse eingeladen. Hier sind alle Infos für Fahrradbegeisterte:

Die vorerst letzte Möglichkeit, Fahrräder der Verkaufssaison des Folgejahres auf Herz und Nieren zu testen gibt es am Samstag, 2. September. Dann findet der Publikumstag der Fachmesse Eurobike auf dem Häfler Messegelände statt. Wann während den zukünftigen Eurobike-Messen das breite Publikum wieder eingelassen wird, ist zurzeit völlig offen. Am Samstag wird folgendes geboten:

Test-Parcours: Rund 3000 Fahrräder können nach Angaben der Messe GmbH auf einem Teststreckennetz von rund 10 Kilometern auf Herz und Nieren geprüft werden. Von Rennrädern über Pedelecs bis hin zu Fatbikes – die zur Verfügung stehenden Modelle deckten alle Bereiche der Radgattungen ab. Von 10 Uhr bis 17 Uhr kann die Teststrecke bei den B-Hallen genutzt werden.

Angebote für Eltern und den Nachwuchs: Ein Laufrad- und Rollerparcours für Kinder im Alter von zwei bis acht Jahren ist während der gesamten Öffnungszeit der Messe (9 bis 18 Uhr) im Freigelände West eingerichtet. Von 14 bis 14.30 Uhr gibt es hier für Zwei- bis Fünfjährige ein Laufradrennen. Helme sowie Laufräder würden allen Rennfahrern zur Verfügung gestellt. Daneben findet sich ein Radparcours für 5- bis 18-Jährige – dessen Öffnungszeiten entsprechen denen des Laufradparcours. Und ebenfalls in diesem Bereich der Messe gibt es Tipps zum Helmkauf: Ein Experte aus der Helmbranche zeige Kindern und Eltern von 10 bis 11 Uhr, aus welchen Bestandteilen ein Helm besteht, wie wichtig der Kopfschutz ist und wie er richtig eingestellt wird. Tipps zum Kauf von Kinderrädern sowie zur richtigen Einstellung von solchen Rädern gibt es von 12 bis 13 Uhr. Schließlich berät von 14 bis 15 Uhr ein Experte für Kindersitze und -anhänger für Fahrräder interessierte Besucher.

Parcours für Laufräder: Die Verantwortlichen der Eurobike suchen für Samstag 200 Kinder im Alter zwischen zwei und fünf Jahren, die um 10 Uhr mit ihrem Laufrad und Helm zum Messe-See (Eingang West) auf dem Messegelände kommen, ein paar Runden auf dem Kinderparcours drehen und gemeinsam in die Fotokamera lächeln. Wer kein eigenes Laufrad besitze, könne trotzdem an der Aktion teilnehmen und eines gewinnen, denn unter allen kleinen Nachwuchs-Radlern werden nach Angaben der Messe unter anderem 20 Laufräder verlost. Anlässlich der Erfindung des Fahrrads vor 200 Jahren steht die Aktion unter dem Motto „200 Kids für 200 Jahre Fahrrad“.

Neuheiten zu sehen: Was es an aktuellen Erfindungen und Entwicklungen auf dem Fahrrad-Markt gibt, dass können die Besucher der Messe im Foyer West besichtigen. Hier werden die Gewinner der Eurobike-Award-Auszeichnungen präsentiert.

Führungen für Frauen: Zwei spezielle Führungen über das Messegelände, von 11.30 bis 13 Uhr sowie von 14.30 bis 16 Uhr, sieht das Veranstaltungsprogramm vor. Die Stationen, die angesteuert werden, seien speziell nach Interessen von Frauen ausgesucht worden, teilt die Messe mit. Treffpunkt für diese Führungen ist im Foyer Ost an der Show-Bühne.

Was die Profis drauf haben, werden diese von 9 bis 12.30 Uhr im Freigelände West den Besuchern der Messe zeigen. Beim Best-Trick Contest werden die Fahrer zeigen, was sich alles mit einem Fahrrad veranstalten läßt – außer darauf von A nach B zu fahren. Und es wird – ebenfalls im Freigelände West (von 11 bis 11.30 Uhr, 13.30 bis 14 Uhr und von 15 bis 15.30 Uhr) wieder BMX-Flatlandshows geben. Drei Fahrer werden nach Angaben der Messe zeigen, was aktuell alles mit dem BMX-Rad auf einer ebenen Fläche möglich ist. Ferner werden Danny MacAskill und sein Trials-Team von 12 bis 12.30 Uhr ihre Shows mit vielen Tricks im Freigelände West zeigen.

Verkehr: Die zurzeit gesperrte Ehlersstraße, eine der zentralen Zufahrtsstraßen in Richtung Häfler Messegelände, wird vom 30. August bis 3. September für den Verkehr freigegeben. Dies teilte die Stadt auf Anfrage des SÜDKURIER mit. Somit gibt es auf den Zufahrten zum Messegelände keine durch Baustellen bedingten Sperrungen.



Karten zu gewinnen Für den Publikumstag der Eurobike am kommenden Samstag, 2. September verlost der SÜDKURIER fünf mal zwei Eintrittskarten. Um an der Verlosung teilnehmen zu können, reichte ein Telefonanruf. Einfach die Nummer 0 13 79/37 05 00 15 anrufen (50 Cent aus dem Netz der Deutschen Telekom, Handytarife können abweichen) und das Stichwort „Publikumstag“ sagen. Bitte nennen Sie daneben noch ihren Namen, ihre Adresse und ihre Telefonnummer. Die Telefonnummer für die Verlosung dieser Karten ist bis Dienstag, 29. August um 18 Uhr freigeschaltet. Die Namen der Gewinnerinnen und Gewinner werden in der Häfler SÜDKURIER-Ausgabe von Mittwoch, 30. August veröffentlicht. Jeder Gewinner erhält zwei Eintrittskarten. Eintrittspreise: Die Tageskarte für Familien (zwei Erwachsene und alle Kinder von 6 bis 14 Jahren gibt es online für 28 Euro (Tageskasse: 30 Euro). Für Kinder unter sechs Jahren muss kein Eintritt bezahlt werden. 12 Euro kostet eine Tageskarte für den Publikumstag der Eurobike für einen Erwachsenen, wenn diese online geordert wird, ansonsten kostet sie 14 Euro.(dim/mom)



