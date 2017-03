Friedrichshafen Ettenkircher Funken brennt lichterloh

Unter Anleitung der Funkenmeister Peter Elbs und Josef Schmeh wurde in Ettenkirch der 23. Funken errichtet. Der Regen am Sonntagabend konnte das schaurig-schöne Spektakel kaum trüben.

Schon von Weitem sticht das beeindruckende Gebilde aus Holz zwischen den Feldern, Wiesen und Wäldern in der Umgebung hervor. Gegen Mittag ist der Bau des Funkens in Ettenkirch am Samstag bereits weiter fortgeschritten, als in den vergangenen Jahren. "Uns steht in diesem Jahr zum ersten Mal dieser große Bagger zur Verfügung", berichtet der Zunftmeister der Ettenkircher Narrenzunft Christoph Lang, und deutet auf die Szenerie. "Dieser erleichtert uns die Arbeit wahnsinnig." Trotz des hilfreichen Geräts und des zeitigen Beginns um 9 Uhr in der Früh vermutet er aus Erfahrung, dass sich die Arbeit am Funken bis 16 oder 17 Uhr ziehen wird.

Der feuerempfindliche Turm wird traditionell am Sonntag nach dem Aschermittwoch abgebrannt. In vielen Dörfern existieren zum Zweck der Organisation dieses Spektakels Funkenvereine, doch in Ettenkirch kümmert sich darum die örtliche Narrenzunft. Stände zur Bewirtung der Gäste werden aufgebaut – hier wird unter Anderem der ausschließlich zu diesem Anlass gebackenen Funkenring verkauft – und die Dorfbewohner spazieren den Hügel hinauf, um der Verbrennung beizuwohnen. Eigentlich ist auch der Musikverein dabei stets mit von der Partie – es sei denn, die Musiker müssen wie in diesem Jahr wegen Regens auf ihren Auftritt verzichten.

Soeben trifft ein Fahrzeug mit einer frischen Materiallieferung auf dem Funkenplatz in Ettenkirch-Lehorn ein. Einer der Funkenmeister, Peter Elbs, ruft herüber: "Das sind 400 Paletten, 1000 Kleinkisten und 100 Großkisten!" Bei all den Holzprodukten handelt es sich um Spenden, welche die Funkenmeister das ganze Jahr hindurch hauptsächlich bei Landwirtschaftsunternehmen anfragen. Der Großteil stammt vom Obstgroßmarkt Beger direkt nebenan.

Für die große Stange in der Mitte des Funkens wird der Narrenbaum wiederverwendet, den die Zunft am Fasnachtsdienstag vom Dorfplatz entfernt hat. Ist das Fundament aus Kisten und Paletten geschaffen, so muss das kurzweilige Bauwerk verkleidet werden, bis vom Innenleben nichts mehr zu erkennen ist. Lang führt aus: "Bei den meisten Nadelbäumen, die wir zu diesem Zweck verwenden, handelt es sich um ausrangierte Christbäume. Wir rufen die Ettenkircher Bürger jedes Jahr in den Ortsnachrichten dazu auf, diese doch hier abzulegen, anstatt sie wegzuwerfen." Hinzu kommen weitere Pflanzen, die gemeinsam mit dem Narrenbaum aus dem Wald geholt werden. Hubert Wieland sponsert ersteren seit nunmehr 25 Jahren.

Je weiter sich der Aufbau nach oben verlagert, desto weniger Narren finden auf dem Funken Platz, was dazu führt, dass sich an dessen Fuß eine Menschentraube bildet. "Sämtliche männliche Zunftmitglieder werden dazu aufgerufen, sich am Funkenbau zu beteiligen. Wie meistens der Fall, sind heute etwa 20 Personen anwesend", erzählt Lang. Um etwa 12.30 Uhr sollen die Frauen mit dem Mittagessen eintreffen. Dieses scheint bitter nötig, denn Langs Aussage nach steht mit dem Einkleiden des Funkens in die Nadelzweige ein großer Teil der Arbeit noch aus.

Am Samstag ist die Hoffnung, vom Ettenkirch aus auch die Funken in der Umgebung zu sehen, noch groß. "Bei diesem schönen Föhnwetter sieht man von hier wunderbar die Berge", sagt Lang. Auch in Österreich und der Schweiz wird dieser Brauch praktiziert. Wenn wir Glück haben, dann erkennen wir sogar deren Funkenfeuer."

Die Tradition

Der Brauch des Funkenabbrennens existierte in dieser Region schon vor dem Zweiten Weltkrieg. In Ettenkirch baut die Narrenzunft seit 1995 einen Funken. Diese Fasnachtstradition hängt nicht mit der Hexenverbrennung zusammen, obwohl die im Korb an der Spitze des Funkens sitzende Hexe darauf schließen lassen könnte. Diese symbolisiert lediglich die Fasnet und wird den Menschen durch das Funkenfeuer für das vor ihnen liegende Jahr ausgetrieben. Noch am alten Funkenstellplatz zwischen Huiweiler und Krehenberg brannte bei den Vorbereitungen einmal ein Benzinkanister an, den ein Narr reflexartig in den Funken warf. Beim Bürgerball des nächsten Jahres erhielt er einen Orden für den "Allmachtsbachel". (laz)