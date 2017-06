Friedrichshafen, Überlingen Erziehungsberatung der Caritas feiert Jubiläum

Die Erziehungsberatung der Caritas gibt es seit 60 Jahren in Überlingen, seit 40 Jahren in Friedrichshafen. Das ergibt zusammen 100 Jahre und damit einen Anlass zum Feiern. Das Jubiläumsfest steigt am 12. Juli im Bürgerhaus Kluftern.

Friedrichshafen/Überlingen – "Meine Eltern sind blöd." "Meine Eltern sind ganz in Ordnung." Was stimmt jetzt eigentlich? Wahrscheinlich beides – jedenfalls aus Sicht von Kindern und Jugendlichen. Dass das Zusammenleben in der Familie in der Regel nicht immer ganz einfach ist und dass Familien im wahrsten Sinne des Wortes in Bewegung sind, das weiß man natürlich auch bei der Caritas im Bodenseekreis. 100 Jahre Erziehungsberatung wird in diesem Jahr gefeiert – auch wenn das aus mathematischer Sicht ein wenig zum Schmunzeln anregen mag. Trotzdem: 60 Jahre Erziehungsberatung der Caritas in Überlingen und 40 Jahre in Friedrichshafen sind in jedem Fall ein Grund zu feiern – aber auch ein Anlass, zurück und nach vorne zu blicken.

Die Erziehungsberatungsstelle in Friedrichshafen, die 1977 ursprünglich als Außenstelle von Überlingen an den Start ging, verbindet auch heute noch eine enge Zusammenarbeit mit den Kollegen aus Überlingen und umgekehrt, wie Bernadette Lembke und Annika Dohrendorf als Leiterinnen der Psychologischen Beratungsstellen in Überlingen und Friedrichshafen betonen. Und das, obwohl die Trägerschaft – auf badischer Seite bei der Erzdiözese Freiburg und auf württembergischer Seite bei der Diözese Rottenburg-Stuttgart – in unterschiedlichen Händen liegt.

Pro Jahr werden in Kooperation mit dem Jugendamt mehr als 1000 Familien begleitet. 80 Prozent der Kosten werden vom Landkreis getragen, 20 Prozent von den Caritasverbänden. "Unsere Angebote sind kostenfrei und niederschwellig", sagt Annika Dohrendorf. "Jeder Anruf bei uns bleibt anonym." Bei welchen Problemen wird die Erziehungsberatung in Anspruch genommen? Statistisch gesehen dreht es sich in vielen Fällen um Belastungen von Kindern und Jugendlichen durch familiäre Konflikte wie Trennung oder Scheidung, Sorgerechtsstreitigkeiten, auch migrationsbedingte Konfliktlagen. An zweiter Stelle stehen Entwicklungsauffälligkeiten und seelische Probleme von Heranwachsenden. Auch Erziehungsunsicherheit und pädagogische Überforderungen von Eltern oder anderen Sorgeberechtigten oder Auffälligkeiten im sozialen Verhalten von Kindern und Jugendlichen spielen demnach nicht selten eine Rolle.

"Jedes Problem trägt die Lösung in sich", sagt Bernadette Lembke. "Wir helfen den Familien, die für sie richtigen Ideen zu entwickeln und vom Tunnelblick des tristen Alltags wieder wegzukommen." Wenn Eltern selbst eine tragfähige Lösung erarbeiteten, dann sei das in jedem Fall besser als eine gerichtliche Verordnung. Oft fänden Betroffene auch in Kursen und Gruppenabenden gegenseitige Unterstützung, weil man die Erkenntnis gewinne, im Grunde im gleichen Boot zu sitzen.

Dass sich in der Erziehungsberatung in den vergangenen Jahrzehnten vieles geändert hat, ist leicht nachzuvollziehen. Während vor 60 Jahren mehr Diagnostik und Therapeutisches Arbeiten im Mittelpunkt gestanden habe, gehe es heute stärker um Beratung und Begleitung, berichtet Bernadett Lembke. Auch gerade in der Familienberatung gebe es mehr spieltherapeutische Ansätze. So erleichterten zum Beispiel Handpuppen für Kinder oft den Zugang.

Erziehungsberatung der Caritas