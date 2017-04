Friedrichshafen Erzählcafé im Schulmuseum: Zeitzeugen erinnern sich an Schule vor 70 Jahren

Erzählcafé im Schulmuseum: Zeitzeugen erinnern sich an Schule vor 70 Jahren

Im Erzählcafé zur Finissage der Sonderausstellung "Den Aufbruch wagen" im Schulmuseum ging es um die Höhere Mädchen-Schule im Königin-Paulinen-Stift. Zeitzeugen erzählten von Leben und Unterricht zur damaligen Zeit.

"Wir wurden weniger auf eine Zukunft in einer Universität vorbereitet, als auf das echte Leben einer Hausfrau", sagt Gertraud Johst, die Schülerin, Lehrerin und später Vorsitzende des Fördervereins Paulinenstift war. Zwei Drittel Hauswirtschaftsfächer wie Ernährung, Nähen und Pflege. "Wir hatten aber auch Deutsch und Gemeinschaftskunde", ergänzt die 75-Jährige.

Fast ein Jahr lief die Sonderausstellung "Den Aufbruch wagen" im Schulmuseum Friedrichshafen. Sie befasste sich mit dem Königin-Paulinen-Stift und speziell mit der Weltenbummlerin Lina Bögli, die dort von 1907 bis 1910 unterrichtete. Bögli machte zwischen 1892 und 1902 eine Weltreise – und das als Frau aus armen Verhältnissen. Ihr damals veröffentlichtes Buch wurde 1910 über 12 000 Mal verkauft.

Hartmut Semmler und Martin Kohler vom Freundeskreis Schulmuseum hatten die Ausstellung organisiert. Am Sonntag zur Finissage waren vier Zeitzeuginnen im Schulmuseum. Im Rahmen eines Erzählcafés berichteten Annette Hefele (74), Eva Levec (93), Sieglinde Kaltenbach (76) und eben Gertraud Johst von ihrer Zeit am Mädcheninternat. Der ehemals niedergelassene Arzt Ulrich Sauter (85) war zur selben Zeit an der Graf-Zeppelin-Oberrealschule.

Eines steht fest: Der Ruf der "Höheren Mädchenschule" war schon im 19. Jahrhundert sagenhaft. Vom gesamten Globus, aus Mexiko, Brasilien, sogar aus Indonesien kamen Schülerinnen nach Friedrichshafen, um zu lernen, wie man das Leben als Hausfrau bestreitet. "Wie der Name 'höhere' schon sagt, war eine gewisse Finanzkraft nötig", sagt Hefele, die selbst in der 60er Jahren auf dem Internat war, "wir waren damals 64 Mädchen. Es war gar nicht genug Platz an den Herdplatten. Dennoch gab es genug zu tun." Denn die Mädchen mussten sich selbst versorgen, kochen, putzen und ihren Dienst verrichten. "Einigen der internationalen Schülerinnen gefiel das gar nicht. Ich weiß noch, wie sich ein brasilianisches Mädchen partout nicht abspülen wollte. Sie schimpfte auf Portugiesisch wie ein Rohrspatz", erzählt die 74-Jährige, "viele Mädchen kamen aus betuchten Familien mit Bediensteten und waren Hausarbeit nicht gewohnt."

Trotz strikter Regeln war der Umgang auf dem Mädcheninternat schon Anfang des 20. Jahrhunderts sehr fortschrittlich. So war Tanzen oder Fastnacht feiern auch im Beisein von jungen Männern erlaubt. Dennoch: Ab 21 Uhr musste das Licht aus sein, was Gertraud Johst besonders ärgerte: "Ich bekam zu meinem 18. Geburtstag ein Buch geschenkt, das ich heimlich unter der Bettdecke las. Natürlich wurde ich erwischt und musste 50 Pfennig zahlen – eine Unverschämtheit."

Die 93-jährige Eva Levec war schon vor dem Zweiten Weltkrieg von 1933 bis 38 auf dem Internat. "Meine Schulzeit wurde verkürzt, weil Hitler die jungen Männer schneller beim Militär haben wollte", erzählt sie, "wir mussten dann den Stoff von zwei Jahren in einem lernen. Mit Müh' und Not habe ich das Diplom aber geschafft", sagt sie und lächelt erleichtert. Natürlich hinterließ auch die NS-Zeit ihre Spuren. "Als eines Morgens unsere Lehrerin hereinkam und 'Heil Hitler' anstelle von 'Guten Morgen' sagte, tat sie mir leid", sagt Levec. Ulrich Sauter berichtete von Propaganda-Unterricht am Graf-Zeppelin-Gymnasium: "War hatten alleine vier Monate den 'großen Führer' als Thema. Viele Lehrer waren aber zurückhaltend", erinnert sich der 85-Jährige.

1974 wurde die Schule mangels Nachfrage geschlossen. Inzwischen ist dort ein Pflegeheim, das auch Königin-Paulinen-Stift heißt.