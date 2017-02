Friedrichshafen Erstes Treffen des Bürgerforums FN-Ost mit Andreas Brand

Leitungsteam der Gruppe tauscht sich mit Oberbürgermeister aus

Friedrichshafen – In Friedrichshafen ist ein weiteres Bürgerforum neben dem Allmannsweiler Bürgerforum und der Fischbacher Runde entstanden: Das Bürgerforum FN-Ost mit St. Georgen, Kitzenwiese, Schreienesch und Seewiesenesch, wie es in einer Mitteilung der Stadt heißt. Die Auftaktveranstaltung am 7. Oktober 2016, zu der Gemeinderat Roland Kaczmarek eingeladen hatte, zeigte deutlich den Wunsch nach Zusammenarbeit mit Politik und Verwaltung. In der folgenden Sitzung wurden die Mitglieder für das Leitungsteam benannt, das Oberbürgermeister Andreas Brand im Januar zu einem ersten Treffen und Austausch eingeladen hat.

In dem Gespräch wurden vier übergeordnete Themen angesprochen: Der Bedarf nach einem Wertstoffhof, ein behutsamer Hochwasserschutz an der Rotach, aktuelle Verkehrsthemen und der Ausbau der Infrastruktur. Tim Glaser, Vorsitzender des Leitungsteams, betonte, dass das Bürgerforum auf die Interessen und Probleme des Stadtteils aufmerksam machen und insgesamt die Lebensqualität erhöhen sowie die Stadtteilidentität stärken möchte. „Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit dem Bürgerforum FN-Ost und schöpfen hier auch aus der Erfahrung mit den beiden bereits bestehenden Bürgerforen in Fischbach und Allmannsweiler und natürlich dem Wissen vor Ort“, so Oberbürgermeister Andreas Brand.

Die repräsentative Umfrage im Rahmen des Integrierten Stadtentwicklungskonzepts (Isek) ergab für den Bereich Friedrichshafen Ost, dass 32 Prozent sehr zufrieden, 54 Prozent eher zufrieden, zwölf Prozent eher unzufrieden und zwei Prozent sehr unzufrieden sind. In einem weiteren Ergebnis der Isek-Umfrage wurde der fehlende Schutz vor Lärm bemängelt (20 Prozent) sowie fehlende Gastronomie (18 Prozent).

