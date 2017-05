Friedrichshafen Erster Teil des Abgaskamins von MTU am Haken

Der Dieselmotoren-Bauer MTU, Tochterunternehmen von Rolls-Royce Power Systems, rüstet seine Prüfstände im Werk 2 in Friedrichshafen mit einer besseren Anlage zur Abgasreinigung aus. Diese soll künftig Schwarzrauch vermeiden helfen. Anwohner hatten sich in der Vergangenheit über gelegentliche schwarze Rauchwolken beschwert.

Neuer Sammelkamin fürs Werk 2 in Manzell: Der erste Teil des Kamins, der am Freitag installiert wurde, ist 22 Meter lang, hat einen Durchmesser von drei Metern und ist etwa 30 Tonnen schwer. Zwei Autokrane hievten ihn an seine Position – kurz nach 16 Uhr war’s soweit. Der zweite Teil des Kamins soll nach Unternehmensangaben voraussichtlich in einigen Wochen auf den unteren Teil montiert werden. Einen zweistelligen Millionenbetrag investiert Rolls-Royce Power Systems in die Anlage des MTU-Werks, die künftig Schwarzrauch verhindern soll. Ende des Jahres soll die Abgasreinigung im Pilotbetrieb getestet werden.