Friedrichshafen Erste WG für Senioren und Studenten

Im neuen Wohnquartier Allmand-Carré entsteht die erste Senioren-Wohngemeinschaft in Friedrichshafen: Hier werden sich acht Rentner mit Unterstützungsbedarf und zwei Studenten oder Auszubildende eine Wohnung teilen.

"Rentner, 75 Jahre, verwitwet. Leicht gehbehindert, Pflegestufe 1. Hat das alleine wohnen satt und sucht deshalb Zimmer in einer Wohngemeinschaft. Er würde gerne mit Menschen zusammenleben, denen es ähnlich geht – aber auch mit jungen Leuten, die ihm zwischendurch mal hilfreich unter die Arme greifen würden."

"Junger Mann, 22 Jahre. Neu zugezogen, hat sein Studium an der Zeppelin-Universität begonnen. Sucht ein WG-Zimmer. Hat kein Problem, auch mit älteren Leuten zusammenzuwohnen. Hat stundenweise Zeit, um bei Einkäufen oder anderen Hilfsleistungen Hand anzulegen. Toll wäre es, wenn er sich dadurch etwas Geld zum Studium hinzuverdienen könnte."

Diese beiden Anzeigen von Wohnungssuchenden sind konstruiert. Ob sie aber der Realität entsprechen könnten und den Nerv der Zeit treffen? Dass Jung und Alt in puncto Wohnen gut zusammenpassen können und dass auch in Friedrichshafen hinreichend Bedarf für solche neuartigen Wohnformen vorhanden ist, davon sind Ulrich Gresch, Leiter der Altenhilfe Bodensee/Oberschwaben der Bruderhaus-Diakonie, und Gemeinwesenarbeiterin Carolin Bucher überzeugt.

Im neu gebauten Allmand-Carré entsteht derzeit als Pilotprojekt der Bruderhaus-Diakonie eine Seniorenwohngemeinschaft, die Platz bietet für acht Senioren und für zwei Studenten oder Auszubildende im Pflegebereich. Nach dem Prinzip "Wohnen für Hilfe" sollen die jungen Leute die Senioren im Alltag unterstützen – und so gleichzeitig ihre eigenen Mietkosten senken, wie Ulrich Gresch und Carolin Bucher erklären.

Neben den Studierenden kann die Wohngemeinschaft auch eine Betreuungskraft beauftragen, die bei alltäglichen Dingen im Haushalt unterstützt und als Ansprechpartner zur Verfügung steht. Als Quartiersmanagerin steht Carolin Bucher sowohl den Senioren als auch den jungen Erwachsenen mit Rat und Tat zur Seite. Die Wohngemeinschaft ist für insgesamt zehn Menschen ausgerichtet.

Gedacht ist an acht ältere Menschen mit Unterstützungsbedarf, die gern in Gemeinschaft leben möchten und leichte Unterstützung oder Pflegeleistungen im Alltag benötigen – und an zwei Studenten oder Auszubildende. Das gemeinschaftliche Wohnangebot umfasst zehn Appartements, ein gemeinsames Wohn-Ess-Zimmer und eine Küche und ist angegliedert an einen großen Veranstaltungsraum mit Kochbereich. Die Appartements verfügen über eigene Bäder, zudem gibt es ein Gäste-WC und ein Gästezimmer. Bezogen werden soll die Wohngemeinschaft am 1. Juni.

Außerdem entstehen auf dem Grundstück des ehemaligen Finanzamt-Areals vier Gebäude der Kreisbaugenossenschaft mit insgesamt 94 Wohnungen, darunter 39 barrierefreie Wohnungen. Das Konzept sieht vor, dass Senioren, Familien, Schüler und Studenten hier ein neues Zuhause finden. Durch die Mischung unterschiedlicher Wohngrößen soll im Sinne des Projektpartners Bruderhaus-Diakonie für eine heterogene Mieterschaft gesorgt werden, die sich im Rahmen eines Solidaritätsprojekts gegenseitig unterstützen kann.



Infoveranstaltung

Für Interessierte, die sich vorstellen können, in der generationsübergreifenden Senioren-WG im Allmand-Carré zu leben, gibt es eine Informationsveranstaltung am Montag, 3. April, um 18 Uhr im Gustav-Werner-Stift in der Konstantin-Schmäh-Straße 30 in Friedrichshafen.

Weitere Informationen über das Projekt bei Carolin Bucher, Telefon 0 75 41/9 22 60 oder E-Mail carolin.bucher@bruderhausdiakonie.de