Friedrichshafen Erste Proben zum Musikcal "Verschleppt nach Babylon"

Das Bühnenprojekt der Evangelisch-freikirchlichen Gemeinde Friedrichshafen spricht 48 Kinder ab. Die Premiere ist am 27. Mai in der Christuskirche Friedrichshafen.

In der Evangelisch-freikirchlichen Gemeinde Friedrichshafen (Baptisten) haben die Proben für das Kindermusical „Verschleppt nach Babylon“ (Adonia-Verlag) begonnen. 48 Kinder und Jugendliche von 6 bis 16 Jahren haben sich angemeldet. Zur ersten Probe kamen sie nicht nur aus Friedrichshafen. Auch Immenstaad bis Kressbronn, sowie Meckenbeuren und Ravensburg gehörten zum Einzugsgebiet.

Einige kannten sich bereits von den Vorgänger-Musicals „Paulus von Tarsus“ (2016), „Jona“ (2014) oder „Stern über Bethlehem“ (2012). Viele waren auch das erste Mal dabei und doch wirkten die Kinder schon nach kurzer Zeit wie ein gemeinsames Team. Im Vorfeld hatten sie bereits eine CD und den Text zu dem Musical zum Üben bekommen.

Das Ergebnis konnte sich schon beim ersten Ansingen der Lieder zum Playback sehen lassen und die sechs Mitarbeiter blicken zuversichtlich in Richtung Aufführung. Nach gemeinsamem Mittagessen ging es ans Verteilen der Theater- und Solorollen. Nicht jeder konnte seine Lieblingsrolle bekommen, aber letztlich ließ sich doch für alle ein Platz finden. Als Hausaufgabe kann jeder die eigene Rolle speziell noch weiter proben.

An zwei weiteren Wochenenden vor und nach den Osterferien geht es dann erneut an die Ausarbeitung der Lieder. Bis dahin müssen die Texte noch fleißig geübt werden.

Die Aufführung findet am Samstag, 27. Mai, um 18 Uhr in der Christuskirche (Rotkreuzstraße 1) in Friedrichshafen statt.