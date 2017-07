Friedrichshafen Erste Integrations-Wohngemeinschaft für junge Flüchlinge in Friedrichshafen gegründet

Sie heißen Aaron und Abdullah, Benny und Mustafa, Melanie und Haben, Charan, Rashid und Ahmed. Sieben junge Männer und zwei Frauen aus fünf Ländern, alle zwischen 18 und 25 Jahre alt. Seit ein paar Wochen bilden sie eine große Wohngemeinschaft, die ihre Adresse in der Riedleparkstraße hat. Eine normale WG, von denen es viele in Friedrichshafen gibt. Und doch ist sie etwas ganz Besonderes, denn hier leben junge Geflüchtete, die dem UMA-Status gerade entwachsen sind, und junge Leute von hier zusammen in einem Haus, unter einem Dach.

Es ist die erste Integrations-WG im Bodenseekreis, die den ehemals unbegleiteten minderjährigen Ausländern – dafür steht UMA – helfen soll, nach dem 18. Geburtstag in der Selbstständigkeit Fuß zu fassen. Mithilfe Gleichaltriger, die eigentlich in derselben Findungsphase sind, aber eben wissen, wie es hierzulande so läuft. Es ist ein Projekt des Jugendamts beim Bodenseekreis und der Ravensburger Arkade. Die Behörde stellt das Gebäude, der Verein hat das Konzept entwickelt. Mit einiger Nervosität empfingen die WG-Bewohner am späten Montagnachmittag die Gäste – Vertreter von Behörden, Arkade und Medien – mit einem kleinen, selbst zubereiteten Büffet und antworteten geduldig auf die vielen Fragen.

"Der Bedarf ist so groß", erklärte Simone Schilling, die das Jugendamt des Bodenseekreises leitet. 147 UMAs betreut das Amt derzeit. Nach und nach werden alle volljährig, ohne mit dem 18. Geburtstag wirklich erwachsen zu sein. Ziel sei es, den jungen Menschen mit so wenig "Sonderbehandlung" wie möglich zu helfen, sich selbst zurecht zu finden. Die WG sei kein klassisches Jugendhilfe-Modell, aber innovativ und eine "sehr kluge Konzeption", lobt sie die Idee der Arkade, die seit 2015 bereits minderjährige Geflüchtete in Gastfamilien unterbringt und betreut. Dieses integrative Wohnkonzept geht nun einen Schritt weiter. "Das ist keine Zweck-WG, sondern alle bringen die Bereitschaft ein, sich miteinander auseinanderzusetzen. Das Interesse am Anderen ist da", sagt Katharina Grünvogel, die für die Arkade die Integrations-WGs auch in Ravensburg betreut und bei der Koordination untereinander hilft.

In der Rolle von WG-Eltern sehen sich die jungen Leute von hier dabei nicht, eher als Coaches. Aaron, der gerade eine Lehre als Bootsbauer anfängt, lebte vorher in einer Camphill-Gemeinschaft und suchte gezielt nach einer WG. Benny schafft bei Vaude und ist froh, überhaupt was Bezahlbares zum Wohnen gefunden zu haben. Aber auch Charan Raj und seine deutsche Freundin Melanie, beide Master-Studenten, gehören zum WG-Team. "In einer normalen WG ist jeder mit sich selbst beschäftigt. Hier helfen wir, dass die anderen klar kommen", erzählt der 25-jährige Inder und verschweigt auch nicht, dass es anfangs schon ein paar Verständigungsprobleme darüber gab, was in einer WG geht und was nicht. Sich von zehn Freunden auf einmal besuchen zu lassen beispielsweise, die den gemeinsamen Küchentisch belagern. "Es war ein bisschen schwierig, sie kannten die WG-Logik ja nicht. Aber jetzt läuft es gut." Typische WG-Probleme wie Haushaltskasse oder Putzplan werden unter anderem über eine gemeinsame WhatsApp-Gruppe, aber auch über die große Tafel in der Küche kommuniziert und anschließend geklärt.

Um die Bedürfnisse jedes einzelnen ehemaligen UMAs kümmert sich weiterhin ein Sozialberater von der Arkade. Zunächst sechs Monate lang bleiben die Fünf unter der Obhut des Jugendamts, eine Verlängerung sei im Bedarfsfall möglich, so die Amtsleiterin. Eine Perspektive haben alle – nicht nur, weil sie in der WG bleiben können, auch wenn sie aus der Jugendhilfe herausfallen. Mustafa hat die Zusage fürs Gymnasium in der Tasche, lernt ab September in einer zehnten Klasse. Abdullah hat Abitur, will sein Berufsziel Arzt zunächst über eine Krankenpfleger-Ausbildung am Klinikum Friedrichshafen angehen. Die anderen besuchen weiterhin die VAB-Klassen im Berufsschulzentrum.



Auf Hilfe angewiesen

Wenn unbegleitete minderjährige Ausländer (UMA) in Deutschland ankommen, haben sie Anspruch auf Jugendhilfe. Seit August 2015 vermittelt der Ravensburger Verein Arkade über das JuMeGa-Konzept (Junge Menschen in Gastfamilien) für das Jugendamt auch im Bodenseekreis unbegleitete, minderjährige Ausländer in Gastfamilien. Die 14- bis 18-Jährigen erfahren hier zuerst und im normalen Alltag, wie in Deutschland gelebt wird. Mit dem 18. Geburtstag wollen viele Geflüchtete möglichst schnell selbstständig leben, was im Bodenseekreis und vor allem in Friedrichshafen aufgrund der schwierigen Lage auf dem Wohnungsmarkt allerdings in den meisten Fällen nicht gelingt. (kck)