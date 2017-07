Friedrichshafen Erste Frau an der Spitze: Ilona Diesner ist Präsidentin im Lions-Club

Alles neu beim Lions-Club Friedrichshafen: Zum übernimmt eine Frau den Posten des Präsidenten.

Friedrichshafen – Zum ersten Mal in der Geschichte des Lions-Clubs Friedrichshafen übernimmt mit Ilona Diesner eine Frau das Amt des Präsidenten. Sie wird den Club im Lionsjahr 2017/2018 führen, wie es in einem Pressetext heißt. Nach der einjährigen Amtszeit von Andreas Rossbach wurde der turnusmäßige Präsidentenwechsel nun vollzogen.

Ein arbeitsreiches Jahr steht der Präsidentin bevor. Es begann mit dem Entenrennen beim Seehasenfest und wird mit der Verleihung des Jugendförderpreises 2018 enden. Dazwischen liegen eine Vielzahl von Vorträgen, Veranstaltungen, Tagungen und Gesprächen. Einen Ausblick gab Ilona Diesner in ihrer Antrittsrede. "Stolz auf die Vergangenheit, gemeinsam mutig in die Zukunft" – unter dieser Überschrift gestaltet sie ihr Lionsjahr. So interpretiert sie das Logo der Lions, den Löwenkopf, der in zwei Richtungen blickt. Traditionen bewahren und ehren, aber auch Neues schaffen und neue Wege gehen – diese Gedanken möchte sie umsetzen.