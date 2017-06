Friedrichshafen Erste Erfolge bei ZF-Umbau

Im Rahmen der Vereinbarung zur Standort-Sicherung wurden beim Automobilzulieferer ZF in Friedrichshafen 190 neue Arbeitsplätze geschaffen. 100 weitere stellte Standortchef Dirk Hanenberg im Rahmen einer Betriebsversammlung am Mittwoch in Aussicht. Nach Informationen dieser Zeitung war auch die bestehende Firmenstruktur Thema der Versammlung. ZF ist ein Stiftungsbetrieb und gehört der Stadt. ZF-Chef Stefan Sommer hatte diese Strukturen vor Kurzem kritisiert.

Friedrichshafen – Erste Erfolge beim firmeninternen Umbau konnte Dirk Hanenberg, Chef des ZF-Standorts Friedrichshafen im Rahmen der Betriebsversammlung am Mittwoch präsentieren. Innerhalb des Unternehmens wurden 190 neue Arbeitsplätze geschaffen, sagte Betriebsratschef Achim Dietrich in einem Gespräch mit dem SÜDKURIER nach der Versammlung. Auf Anfrage bestätigte ein ZF-Sprecher dies: "Das im September 2016 vereinbarte Eckpunktepapier zur Standortsicherung sieht vor, dass die Zahl der Beschäftigten am ZF-Standort Friedrichshafen inklusive der Auszubildenden auch in den nächsten Jahren stabil bei mindestens 8500 liegen soll. Wir freuen uns, dass wir bereits im ersten halben Jahr nach Inkrafttreten der Vereinbarung rund 190 neue Stellen schaffen konnten.“ Nach den Angaben von Achim Dietrich hatte Hanenberg 100 weitere Stellen in Aussicht gestellt. Aufträge, die das Unternehmen nach außen vergeben hat, sollen dafür wieder intern erledigt werden. 48 der 190 neuen Stellen wurden durch das Vier-Gruppen-Modell in der Getriebefertigung geschaffen. 250 ZFler arbeiten in einem noch bis Oktober laufenden Pilotprojekt nach diesem Modell. Kritik gebe es nach wie vor an der um 6 Uhr beginnenden Nachtschicht, so Dietrich. Er habe während der Betriebsversammlung die Betroffenen gebeten, durchzuhalten. Nach der Pilotphase werde es eine kritische Bilanz geben, sicherte er in einem Gespräch mit dieser Zeitung zu. Wenn sich eine Mehrheit gegen dieses System ausspreche, dann müsse nach neuen Lösungen gesucht werden. Den Start der Nachtschicht um 6 Uhr habe das Management mit Studien begründet, die zum Ergebnis gekommen seien, dass es dadurch keine schwerwiegenden Beeinträchtigungen gebe.

Was die geplante Verlagerung von Teilen der Buchhaltung an einen polnischen Standort anlangt, so sei mit der Geschäftsführung vereinbart worden, dass hier nur noch Freiwilligkeit gelte. Das Direktionsrecht sei in diesem Fall außer Kraft gesetzt, so Achim Dietrich. Dieses Recht gibt dem Unternehmen die Möglichkeit einen Beschäftigten an einen anderen Standort zu versetzen. Nach den bisherigen Planungen sollten von 40 Beschäftigten, die bisher in der Buchhaltung am Häfler Hauptsitz arbeiten, 25 nach Polen wechseln. An allen deutschen ZF-Standorten sind nach Angaben des Betriebsratschefs 180 Angestellte betroffen, von denen 110 zur polnischen Tochter wechseln sollten. Der ZF-Sprecher teilte zu diesem Thema mit: „Das Prinzip der Freiwilligkeit war ein wichtiger Leitgedanke bei der Neuordnung der Buchhaltung. Die jeweils zuständigen Personalreferenten werden die von der Neuordnung betroffenen Mitarbeiter durch den Veränderungsprozess begleiten, gemeinsam mit ihnen individuelle Lösungen entwickeln und Alternativ-Angebote unterbreiten.“

Kritik an Management-Gehältern

Nach Angaben des Betriebsratschefs gab es Pfiffe aus der Belegschaft, als Enzo Savarino, Erster Bevollmächtigter der IG Metall, auf die deutlich angehobenen Gehälter der ZF-Manager hingewiesen hatte. Er hatte diese in Kontrast zum Verzicht der Belegschaft auf übertarifliche Leistungen zugunsten der Standort-Sicherung gestellt. Thema der Versammlung war nach unseren Informationen auch die Kritik, die ZF-Chef Stefan Sommer an der Stiftungsstruktur geäußert hatte. ZF gehört als Stiftungsbetrieb der Stadt. Arbeitnehmer-Vertreter und Gewerkschafter verteidigten diese Konstruktion als einen Glücksfall für den Weltkonzern. "Die Stiftung ist für alle ZFler identitätsstiftend", sagte Dietrich zum SÜDKURIER. Es sei das gute Recht jedes Gemeinderats Fragen zur ZF stellen zu dürfen. Obendrein ermögliche die nicht aktiengesteuerte Struktur, das Unternehmen nachhaltig zu entwickeln.

Modellfabrik

Die Standort-Sicherung für den Hauptsitz der ZF in Friedrichshafen sieht den Aufbau einer Modellfabrik für autonomes Fahren vor. Für dieses Projekt arbeiten nun die ersten zehn Ingenieure, sagte Betriebsratschef Achim Dietrich in einem Gespräch mit dieser Zeitung. Die für Elektromobilität zuständige Division arbeitet mit dem Traktorbereich zusammen. Räumlich solle die Modellfabrik nahe der Versuchsstrecke beim Werk 2 angesiedelt werden. Hier soll auch ein Musterbetriebshof geschaffen werden. Kunden sollen sich hier ein Bild beispielsweise von autonom fahrenden Traktoren und Lastwagen machen können. (dim)