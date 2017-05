Friedrichshafen-Ailingen Erste Badefreuden im Ailinger Wellenbad

Das Wellenfreibad im Friedrichshafener Stadtteil Ailingen ist am Samstag für die neue Saison geöffnet worden.

Erste Besucher sind am Samstag im Wellenfreibad in Ailingen in die neue Freibadsaison gestartet. Bei knapp 20 Grad Celsius Wassertemperatur und herrlichem Sonnenschein haben die ersten Schwimmer das Wasserbecken erobert. "Wir sind seit 9 Uhr hier", freuen sich Irmgard Sommerfeld (rechts) und ihre Freundin Helga Haller (von links). "Das Wasser ist herrlich angenehm und wir können das Becken noch für uns alleine genießen." Auch Betriebsleiter Andreas Fehrman ist mit dem ersten Tag der neuen Saison zufrieden: "Der Start ist natürlich sehr wetterabhängig. Im Wasser ist es angenehm, aber auf den Liegewiesen ist es leider noch zu kalt." Bis Mitte September ist das Wellenbad für Besucher geöffnet.