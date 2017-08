Friedrichshafen Erst mit dem Publikum kann auf der Bühne Magie passieren

Das Kulturufer von der anderen Seite der Bühne: So erleben Straßenkünstler das Festival und seine Besucher in Friedrichshafen.

"Die Show ist nur so gut, wie wir alle zusammenarbeiten", sagt Lilly, der Clown, alias Lisa Suitner über ihre Show "Cia. Alegria" mit Kollegin Idoya Lopez Callejas beim Kulturufer. "Wenn wir herkommen, ist es jedes Jahr wie ein großes Familientreffen. Man sieht Leute endlich wieder, die man sonst nicht sehen kann. Man fühlt sich einfach willkommen." Auch Maria Scheib, "die Gauklertochter", die sich mit ihren Jonglage-Geschichten und Gesang in die Herzen der Kinder reimt, freut sich jedes Jahr auf das Kulturufer und das Wiedersehen dort: "Hier fühlt man sich wie zu Hause." Straßenkunst befindet sich im ständigen Wandel. Gerade beim Kulturufer, wo viele Genres und Menschen aus aller Welt aufeinandertreffen, lernt jeder von jedem. "Es ist wie eine Schule, man kann sich inspirieren lassen und auch lernen durch Zuschauen", sagt Lisa Suitner.

Das Publikum wird von den Künstlern sehr offen und herzlich wahrgenommen. Christiane Meyer, die Feuertänzerin Miigaa, welche Zuschauer mit ihrer hypnotisierenden Show in ihren Bann zieht, beschreibt: "Sie sind freundlich, freuen sich und man hat das Gefühl, sie geben gerne. Außerdem erhalten die Leute durch das Kulturufer einen guten Einblick in die Straßenkunst, zumindest mehr, als wenn sie nur einen Einzelnen in der Stadt antreffen. Hier können sie und ich so viele Künstler aus der ganzen Welt sehen." Die vierköpfige "Family Band", welche die Leute mit ihrer heiteren Musik zum Tanzen bringt, liebt das Publikum: "Die Leute beteiligen sich sehr viel und sind einfach "hot"! Es ist eine tolle Erfahrung hier und super organisiert. Wir wollen auf jeden Fall wiederkommen", sagt Lydia Koycheva.

Auch Sänger und Songwriter Alberto Mussi aus Italien alias Mr. Alboh, welcher zum wiederholten Male da ist, begeistert das Publikum mit Gitarre und Gesang. Er liebt die Reaktionen des Publikums: "Die Leute singen mit, sind sehr aufmerksam und unterstützend. Ihnen scheint Kultur sehr wichtig zu sein. Jeden Tag bin ich aufs Neue dankbar. Ohne die Leute wäre das alles nicht möglich. Ich werde es niemals leid sein, Danke zu sagen."

Doch es ist nicht immer einfach, das Publikum zu begeistern. Pipe Rani, der Clown aus Chile, welcher seit zehn Jahren um die Welt tourt, meint: "Die Kinder sind sehr respektvoll und ich mag die Leute sehr, aber manchmal scheint es, als habe das Publikum wenig Energie." Dem kann Lisa Suitner zustimmen: "Die Show ist ein Geben und Nehmen. Wenn von einer Seite nichts kommt, kann die Show nicht perfekt werden, egal wie viel Mühe wir uns geben. Es ist einfach eine Kunst, die Menge zu beleben." Die zwei jungen Frauen von "Cia. Alegria", die sich in Spanien in einer Zirkustheaterschule kennengelernt haben und seitdem zusammen auftreten, beherrschen ihr Handwerk. Erwachsene und Kinder sind fasziniert von den zwei Akrobaten-Clowns, die für viel Gelächter sorgen. Und fällt im Eifer des Gefechts mal etwas zu Boden, so rennen die Kinder sofort los und helfen gerne, den verloren Hut wieder aufzusetzen. Die Zusammenarbeit mit den Zuschauern ist sehr wichtig für die Künstler. Das schönste Erlebnis für Lisa Suitner und Idoya Lopez Callejas beim Kulturufer: "Wenn mit dem Publikum auf der Bühne Magie passieren kann."