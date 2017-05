Friedrichshafen Erneute Diskussion um Tempolimits auf Windhager Straße

Das Thema Verkehrsregelung auf der Windhager Straße ist noch nicht vom Tisch. Der Finanz- und Verwaltungsausschuss (FVA) des Friedrichshafener Gemeinderats hat die Stadtverwaltung am Montagabend in öffentlicher Sitzung mit weiteren Prüfungen für Tempo 30 beauftragt.

Die Einschätzungen der FVA-Mitglieder darüber, wie stark die Windhager Straße an welchen Tagen verkehrsbelastet ist und welche Gefährdungen daraus für Wanderer, Spaziergänger und Radfahrer zu folgern sind, gingen in der FVA-Sitzung auseinander. Dargelegt wurde im Gremium, dass es bereits Tempo 30-Abschnitte auf der Windhager Straße gibt.

Die Notwendigkeit einer Vollsperrung der Windhager Straße lasse sich rechtlich nicht begründen, berichtete Hans-Jörg Schraitle, Leiter des Amtes für Bürgerservice, Sicherheit und Umwelt. Ein Kriterium: Es handelt sich um eine Gemeindeverbindungsstraße. Doch allein juristische Begrifflichkeiten konnten so einige Ausschussmitglieder nicht überzeugen. Beispielsweise Stadträtin Mathilde Gombert (Bündnis 90/Die Grünen) befand, dass die Befragten bei den Erhebungen eher subjektive Einschätzungen ins Feld geführt hätten. Gombert wollte wissen, ob es Verkehrszählungen und Kontrollen gegeben habe. Schraitle legte dar, dass jenes, was in Sachen Tempolimits machbar ist, seit vorangegangener FVA-Sitzung getan worden sei.

Die CDU-Stadträte Norbert Fröhlich und Eduard Hager argumentierten ähnlich, beide sprachen sich für Tempo 30 aus. "Was wäre denn so schlimm an Tempo 30", so Fröhlich. Hager verwies darauf, die Windhager Straße habe keineswegs mehr dieselbe verkehrliche Bedeutung wie früher. Er gab zu bedenken, dass sicherlich viele Schnetzenhausener im Bereich Windhager Straße Naherholung suchen werden, sobald nördlich Schnetzenhausens die B 31-Umfahrung fertiggestellt sein wird. Stadtrat Bernhard Leins (Freie Wähler): "So lange wir die B 31-neu nicht haben, müssen wir die Windhager Straße erhalten – ob nun Tempo 30 oder nicht – jedenfalls keine Sperrung."