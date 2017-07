Friedrichshafen Ermittlungen nach Bombendrohung in der Innenstadt dauern an

Ermittlungen nach Bombendrohung in der Innenstadt dauern an

Zwar sei jemand ins Visier der Ermittler geraten, diese Spur verlief aber ergebnislos: Fünf Wochen nach der Bombendrohung, die für einen Großeinsatz mitten in Friedrichshafen sorgte, dauern die Ermittlungen an.

Noch frisch im Gedächtnis ist der Bombendrohung im Medienhaus am See, die am Donnerstag, 22. Juni, eine stundenlange, weiträumige Sperrung in der Innenstadt zur Folge hatte. Die Ermittlungen der Polizei haben in den vergangenen Wochen zu keinem Täter geführt, berichtete Fritz Bezikofer, Pressesprecher des Polizeipräsidiums Konstanz, am Freitag. Es sei zwar jemand ins Visier der Ermittler geraten, diese Spur verlief allerdings ergebnislos.

Die Ermittlungen und Auswertungen zu der Drohung laufen noch. Wie berichtet, war am 22. Juni, gegen 9.15 Uhr die Polizei über eine schriftliche Bombendrohung informiert worden, die im Medienhaus bereits zwei Tage zuvor gefunden worden war. Ein unbekannter Täter forderte darin die Zahlung von 100 000 Euro, ansonsten würde er in dem Gebäude eine Bombe zünden. Ein Spengsatz wurde nicht entdeckt.