Friedrichshafen Ermittlungen nach Bombendrohung in Friedrichshafen dauern an

Ermittlungen nach Bombendrohung in Friedrichshafen dauern an

Während die Ermittlungen zum Verfasser der Bombendrohung, die am Donnerstag zu einem Großeinsatz in Friedrichshafen führte, andauern, zieht die Stadt erste Konsequenzen aus dem Vorfall.

Nach der Bombendrohung, die am Donnerstag zu einem Großeinsatz in der Häfler Innenstadt führte, dauern die Ermittlungen zum Verfasser und den Hintergründen an. "Manche Dinge erfordern ein bisschen Zeit", erklärte Polizeisprecher Jens Purath. Ein bislang unbekannter Verfasser hatte schriftlich die Zahlung von 100 000 Euro gefordert, ansonsten würde eine Bombe im K 42 hochgehen. Das Gebäude war am Donnerstagmorgen evakuiert, das Areal weiträumig abgesperrt worden. Ein Sprengsatz wurde nicht gefunden.

Der mehrseitige Drohbrief war bereits am Dienstagabend im Medienhaus am See gefunden worden. Warum die Polizei nicht sofort darüber unterrichtet wurde, lag nach Auskunft der städtischen Pressesprecherin Monika Blank an einer "ersten, subjektiven Einschätzung" am Dienstag – nämlich nichts zu unternehmen. Am Donnerstagfrüh, also dem Tag, für den die Drohung ausgesprochen war, sei die Lage neu bewertet worden. "Das Medienhaus wurde daher erst gar nicht geöffnet und die Polizei informiert."





In der Stadtverwaltung hat man aus diesem Vorfall erste Konsequenzen gezogen. Alle Mitarbeiter sollen verstärkt darauf hingewiesen werden, wie der Ablauf im Fall von ungewöhnlichen Vorkommnissen oder in möglichen Gefährdungssituationen aussieht. "Dazu gehört auch die unmittelbare Information der oder des Vorgesetzten, um dann eine schnelle Weitergabe an die Polizei sicherzustellen und Gefährdungen auszuschließen", so Blank. Die erneute Information und Sensibilisierung der Mitarbeiter über den Ablauf betreffe natürlich auch die städtischen Einrichtungen. So wurden die Mitarbeiter im Graf-Zeppelin-Haus am Freitagmorgen nochmals auf den korrekten Ablauf bei solchen Vorkommnissen hingewiesen.

Im Medienhaus sei eine Aufklärung durch die Polizei geplant, um Mitarbeiter für die Gefahren-Einschätzung noch stärker zu sensibilisieren. Wie ernst ist ein Drohbrief zu nehmen? Diese Einschätzung sollte laut Polizeisprecher Jens Purath so frühzeitig wie möglich Ermittlern überlassen werden. Er betont: "Der Rat ist: umgehend die Polizei anrufen."