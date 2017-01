vor 10 Stunden Dominik Dose Friedrichshafen Erlaubt im Verbot

Ein Auto des Gemeindevollzugsdienstes parkt mitten im Halteverbot? Klingt nach Ironie, ist in Friedrichshafen aber tatsächlich passiert – und dank einer Ausnahmegenehmigung sogar völlig rechtens. Wie das alles so zusammenpasst, überlegt sich SÜDKURIER-Volontär Dominik Dose in einer Glosse.

