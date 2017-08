Friedricshafen Er ist gestartet: Querschnittsgelähmter Sven Eckardt auf dem Weg nach Romanshorn

Als erster Schwimmer mit einer Körperbehinderung will Sven Eckardt (47) aus Gärtringen heute den Bodensee durchqueren.

Sven Eckardt aus Gärtringen, auch als Dr. Svimmm bekannt, ist am Montagmorgen in Friedrichshafen zu seiner Bodenseequerung gestartet. Zwölf Kilometer liegen vor ihm. "Ich hoffe, dass ich es in vier bis fünf Stunden nach Romanshorn schaffe", sagte er vor dem Start.



Eckardt ist querschnittsgelähmt und kann seine Beine nicht bewegen. Er erfüllt sich mit der Bodenseequerung einen bereits lange währenden Traum. Er darf eine handelsübliche Schwimmhilfe benutzen, die verhindert, dass die Beine im Wasser absinken.