Friedrichshafen Ensemble 14 probt die Johannes-Passion

Nach Neuer Musik nun Ausflug ins Barock: Unter Leitung von Nikolai Gersak wird die kleinere der Passionen von Bach am 2. April mit dem Barockorchester "La Banda" aufgeführt.

Mit dem Choral „O große Lieb“ aus der Johannes-Passion nach der bekannten Melodie „Herzliebster Jesu, was hast du verbrochen“ zum Einsingen begann die Probe des „Ensemble 14“ am Mittwochabend vor der heißen Phase der Fastnacht. Ungewohnte Töne beim von Nikolai Gersak iniziierten Vokalensemble, das sich seit seiner Gründung 2014 der Neuen Musik verschrieben hat. Immer wurde mit dem jeweiligen Komponisten wie Jürgen Essl, Jan Jirasek oder Martin Palmeri ein Portrait-Konzert erarbeitet und aufgeführt. So wird es auch in diesem Jahr sicher eine interessante Begegnung mit dem amerikanischen Komponisten Matthew Brown im Rahmen des Bodensee-Festivals geben.

Leider geht es Gersak und seinen Sängerinnen und Sängern wie vielen, die sich für Neue Musik engagieren: Der Spaß und die Freude der Interpreten beim Experimentieren mit ungewöhnlichen Klangfarben, Melodik und Rhythmik stößt beim Publikum nicht auf übermäßiges Interesse.

Nun hofft Gersak, mit dem barocken Altmeister Johann Sebastian Bach die Nikolauskirche bis auf den letzten Platz zu füllen. Mit der Johannes-Passion kommt die „kleinere“ der beiden erhaltenen Passionen Bachs zur Aufführung. Im Gegensatz zur opulenten, doppelchörig besetzten Matthäus-Passion kann auch ein zahlenmäßig kleiner Chor eine Aufführung stemmen. Mit drei bis fünf Sängerinnen und Sängern pro Stimme bleibt das Ensemble seinem Kammerchorklang treu. Das wohlbekannte Ensemble „La Banda“ wird auf historischen Instrumenten die Begleitung übernehmen. Damit Chor und Orchester zusammen eine ausgeglichene Klangbalance ergeben, sind die Streicher einfach besetzt.

Die Holzbläser werden original mit Flöten, Oboen und Fagott vertreten sein. „Diese reduzierte Besetzung, fast wie zu Bachs Zeiten, führt zu größerer Flexibilität und erlaubt eine filigrane Interpretation“, freut sich Gersak auf die Aufführung.

Mit einem Durchlauf des gewaltigen Eingangschores begann die eigentliche zweistündige Probe auf professionellem Niveau. Sehr präzise, hochkonzentriert legte Gersak mit dem nicht einfach zu spielenden Klavierauszug die motivierende Grundlage für die Sängerinnen und Sänger. Die kennen ihre Einsätze und Töne, präsentierten locker die parallelen Sechzehntelketten. Der fugierte zweite Teil lebte von kraftvollen Themenköpfen in allen Stimmen. Kleine Korrekturen in der Artikulation wurden notiert und bei der Wiederholung sofort umgesetzt. Dafür gab es sogar ein Lob vom Chorleiter.

Nicht zu vernachlässigen sind die zahlreichen Choralsätze, die in betrachtender Weise Anteil am Geschehen nehmen und früher von der Gemeinde mitgesungen wurden. Gefeilt wurde hier intensiv an aktivem Sprechen, Voraushören von Akkorden, dynamischen Schattierungen, Überbinden von Phrasen und gemeinsamem Atmen. Besonderes Gewicht forderte Nikolai Gersak beim Wechsel zwischen liegenden Akkorden und Achtelbewegungen. Wenn dann der Schlussakkord rein intoniert stand, führte dies bei Gersak zu einem „glücklichen Moment“. In schönem Fluss, angeführt von bewegten Bass-Achteln, voll dynamischer Raffinesse, der letzte Chorsatz „Ruht wohl“.

Nach der wohlverdienten Pause ging es ans Eingemachte. Blitzschnell muss in den Turbachören reagiert werden, die die Rolle der Massen symbolisiere. Immer noch hellwach, wechselten die Sänger vom Pöbel, der die Kreuzigung verlangt, zu prügelnden und spottenden Häschern oder zu den um die Kleider streitenden Soldaten am Kreuz.

Nun geht es weiter mit intensiven Proben bis zur vielversprechenden Aufführung am Sonntag, 2. April um 18 Uhr in St. Nikolaus.

Das Konzert

Die Johannes-Passion von Johann Sebastian Bach wird am Sonntag, 2. April, um 18 Uhr in der Kirche St. Nikolaus in Friedrichshafen aufgeführt. Die Ausführenden sind der Chor Ensemble 14, das Barock-Orchester La Banda sowie die Solisten Ina Weissbach (Sopran), Verena Witzig (Alt), Julius Pfeiffer (Tenor), Uli Ott (Bariton) und Tobias Rädle (Bass). Die Leitung hat Nikolai Gersak.

Karten zum Preis von 18 Euro (ermäßigt 14 Euro) gibt es nur an der Abendkasse.