Friedrichshafen Engagement in Nigeria: Bildung als Weg aus der Armut

Er ist gekommen, um Danke zu sagen: Pfarrer Josephat Nwanko berichtet an der Bodensee-Schule über das Engagement in Nigeria.

Friedrichshafen – Ehe der Unterricht beginnt, singen die Schüler der Grundschule in Ihube: "If you're happy and you know it, shout hooray" im Hof, klatschen und stampfen den Rhythmus. Während sie den Psalm 23 beten, knattert ein Moped heran, auf dem eine Mutter drei Kinder bringt. Hinten rennen Gymnasiasten in schwarz-weißer Uniform ins Klassenzimmer – Bilder und Videos aus Nigeria. Seit Montag zeigt Pfarrer Josephat Nwanko im Rahmen der Afrikatage der Bodensee-Schule Eindrücke aus "seinen" Schulen in Ihube und Lokpa. Die Schüler haben sich auf seinen Besuch vorbereitet: Im Eingang hängt eine selbstgemalte Karte von Nigeria mit Klimazonen, Wirtschaftszweigen und Tierwelt. Am Abend sind die Eltern eingeladen.

"Ich bin gekommen, um mich zu bedanken", sagt Father Josephat, wie ihn hier alle nennen. Seit 16 Jahren unterstützt die Bodensee-Schule St. Martin seinen Einsatz: 40 Fenster hat sie bezahlt, Geld für das Dach des Gymnasiums und einen kleinen Spielplatz gespendet und sich am Bau des geplanten Internats beteiligt. Eigentlich gilt in Nigeria die Schulpflicht. Aber zur Schule gehen wenige: "Die Verbrecher an der Bildung sitzen in der Regierung", sagt Nwankwo. "Sie bauen Schulhäuser und es sind keine Lehrer da. Oder sie beschäftigen Lehrer, zahlen aber sechs bis neuen Monate kein Gehalt. Daher muss die Kirche diese öffentliche Aufgabe übernehmen." Er selbst hätte nach seinem Studium in München in Deutschland Professor werden können. Aber er ging zurück in seine Heimat und gründete mit Spendengeld aus Deutschland erst die eine, dann die andere Schule. "Durch unsere Bemühungen und Ihre Unterstützung sind die Kinder in Ihube und Lokpa so glücklich wie noch nie in ihrem Leben." Die ersten seiner Schüler gehen jetzt in Abuja an die Universität.

Doch die meisten Jugendlichen haben auch mit einem Schulabschluss kaum Perspektiven. Sie brauchen eine Ausbildung vor Ort – und das ist Father Josephats nächstes Vorhaben. Ein Gebäude für eine Berufsschule hat er schon gefunden, Handwerker und Firmen am Bodensee haben drei komplette Lehrwerkstätten für Schlosser, Schreiner und Maurer gespendet. Die stellvertretende Elternbeiratsvorsitzende Alexandra Jelitte-von Ow hat die Kontakte zu den Firmen hergestellt. "Handwerk und Bodensee-Schule ticken oft gleich: bodenständig und mit Herz", sagt sie. Je zwölf Jugendliche können in Zukunft die Grundlagen dieser Handwerksberufe lernen. "Das ist ein Anfang. Wir wollen das ausbauen und auch speziell für Mädchen etwas anbieten" sagt Lehrer Andreas Glatz, der das Projekt an der Bodensee-Schule koordniniert.

Die Werkzeuge und Maschinen sollen per Lastwagen nach Hamburg gebracht, dort auf ein Schiff geladen und in Nigeria von Father Josephat abgeholt werden. Dafür fehlt noch Geld. "Wir haben ausgerechnet, dass jeder Kilometer ungefähr einen Euro kostet", sagt Leherin Solveig Glatz. Das Geld sollen Schüler verdienen mit der Aktion "Beweg was": "Die Schüler übernehmen kleine Jobs, Gassi gehen oder Küche aufräumen, und das Geld spenden sie", erklärt sie. "Die Hilfe kommt zu 100 Prozent an."

Die Bilder, die Father Josephat mitgebracht hat, zeigen, was diese Hilfe bewirken kann. Sie erzählen von einem harten Schulalltag, der neben Lesen und Schreiben auch Ordnung und Disziplin vermittelt. Die Kinder stehen beim Morgenappell in geraden Reihen auf roter, trockener Erde. Ihre Lehrerin kontrolliert, ob alle sauber gewaschen sind und die Zähne geputzt haben. Mit einem Stock dirigiert sie, welche Gruppe wann im Gleichschritt ins Klassenzimmer marschiert, im Hintergrund ist der Lärm fahrender Lkw zu hören. Aber die Augen der Schüler von Ihube leuchten, wenn sie zwischen nackten Wänden auf einfachen Holzbänken sitzen und lernen. Sie scheinen zu wissen, dass sie ihre einzige Chance für einen Weg aus der Armut nutzen.

Die Aktionen

Seit 2001 unterstützt die Bodensee-Schule St. Martin das Engagement von Josephat Nwankwo. Durch jährliche Aktionen förderten Schüler, Lehrer und Eltern einen Kindergarten sowie den Aufbau von Schulen in Ihube und Lokpa im Süden Nigerias. Ein Patenschaftsprogramm ermöglicht 85 Kindern den Schulbesuch. Jetzt soll eine Berufsschule Jugendlichen eine weitere Perspektive bieten. Firmen und Handwerker der Region haben drei Lehrlings-Werkstätten gespendet. Das Geld für den Transport soll die Schüler- Aktion "Beweg dich" zusammenbringen. Informationen über die Projekte erteilt Andreas Glatz, Kontakt: Glatz-SolveigAndreas@t-online.de. Spenden sind willkommen auf das Spendenkonto der Bodenseeschule St. Martin, Stichwort Ihube, IBAN DE86 6905 0001 0020 1061 00, BIC SOLADES1KNZ .