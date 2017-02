Friedrichshafen Endlos-Ärgernis für Fußgänger in Friedrichstraße

Seit fast zwei Jahren ist der Gehweg vor der Prisma-Baustelle nicht benutzbar – doch das soll sich bis in zwei Wochen ändern.

Vorsichtig schleicht eine Frau am Bauzaun der Prisma-Baustelle in der Friedrichstraße vorbei. Seit zwei Jahren ist der Gehweg dort nicht passierbar. Fußgänger, die zum Stadtbahnhof wollen, müssen größere Umwege gehen.

"Dass hier noch nichts passiert ist, wundert mich", sagt Joachim Krüger, Gemeinderat der Freien Wähler gegenüber dem SÜDKURIER. Besonders für Altenheimbewohner aus dem Paulinen-Stift sei dieser Teil des Gehwegs in der Friedrichstraße enorm wichtig. "Das ist doch eine Zumutung", sagt Krüger. In der Gemeinderatssitzung am Montagabend platzte es aus dem sonst eher ruhigen Mandatsträger nur so heraus: "Dort steht doch längst kein Kran mehr, das kann doch kein Dauerzustand bleiben. Da muss was passieren!"

Oberbürgermeister Andreas Brand, sichtlich irritiert von den aufgebrachten Worten seines Fraktionskollegen, beschwichtigte: "Da gab es ein Problem auf der Baustelle." Es sei zu viel Beton in die Kanalisation geflossen, weshalb sich die Arbeiten an dieser Stelle verzögerten. Das komme immer wieder mal vor, so Brand. "In den nächsten beiden Wochen wird der Gehweg abgeschlossen", versprach der Oberbürgermeister. In diesem Bereich seien auch zwei Zebrastreifen angedacht.