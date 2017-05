Friedrichshafen Elton John tritt in Friedrichshafen auf

Auf seiner "Wonderful Crazy Night Tour 2017" kommt Elton John Ende des Jahres für ein Zusatzkonzert nach Friedrichshafen.

Eigentlich kommt Elton John, der laut Mitteilung der Veranstalter Vaddi Concerts am 3. Juni seine "Wonderful Crazy Night Tour" startet, nur für vier Konzerte in Köln, Mannheim, Berlin und Hamburg nach Deutschland. "Nun dürfen sich auch seine Fans in Süddeutschland freuen", heißt es aber in einer am Dienstagmittag veröffentlichten Pressemitteilung, "denn am 16. Dezember wird er sein einziges Zusatzkonzert in Deutschland in der Rothaus-Halle Friedrichshafen geben". Die Shows seien ein „Dankeschön“ an all seine Fans, die ihm über Jahre hinweg treu geblieben sind und in den vergangenen Jahren Verständnis für seinen Wunsch, mehr Zeit mit seiner Familie zu verbringen, gezeigt haben.

Bei seinen Konzerten können sich die Besucher laut Ankündigung auf zwei Stunden Programm mit weltweit erfolgreichen Hits wie „Your Song“, „Rocket Man“ oder „Candle In The Wind“ freuen. Doch auch mit energiegeladenen Rocksongs wie „Bitch is Back“, „Bennie and the Jets“ oder natürlich “Crocodile Rock” begeistere der „Ritter des Pop“. Für diese Vielseitigkeit sei der britische Entertainer bekannt und stelle sein Talent und seine über die Jahre gereifte Stimme mit einer unglaublichen Souveränität gekonnt unter Beweis. "Dabei greift er auf ein schier unendliches Repertoire aus Tophits seiner nun fast 50 Jahre andauernden Karriere und der Erfahrung von über 4000 gespielten Konzerten zurück."

Elton John ist einer der erfolgreichsten Künstler aller Zeiten mit 38 Goldenen und 31 Platin- oder Multiplatin-Alben, 58 Billboard Top 40 Singles in den USA und mehr als 250 Millionen verkauften Alben weltweit. Er hält den Erfolg der weltweit meistverkauften Single, Candle in the Wind 1997, welche sich 33 Millionen Mal verkaufte! Daneben schrieb er noch die Musik für die Film- und Musicalerfolge Billy Elliot: The Musical, Elton John and Tim Rice’s Aida, und The Lion King. Unter den vielen weltweiten Auszeichnungen finden sich des weiteren fünf Grammys, ein Grammy Legend Award, ein Tony, ein Oscar, ein Best British Male Artist Brit Award, sowie die Aufnahme in die Rock and Roll Hall of Fame und die Songwriters Hall of Fame, die Kennedy Center Honor, Legend of Live Award, 12 Ivor Novello Awards und den königlichen Ritterschlag durch Queen Elizabeth II.

Am Mittwoch, 17. Mai, beginnt laut Mitteilung um 10 Uhr ein Presale im Internet, der offizielle Vorverkauf beginne am Freitag, 19. Mai, um 10 Uhr an allen autorisierten Vorverkaufsstellen. Tickets unter Telefon 0 18 06/57 00 70 (Bestell-Hotline der CTS Eventim AG & Co. KGaA, 20 Cent pro Anruf aus den Festnetzen, maximal 60 Cent pro Anruf aus den Mobilfunknetzen) oder im Internet.