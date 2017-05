Friedrichshafen Eltern fordern weitere Kindergartenplätze

Dem Kindergartenbedarfsplan 2017/2018 ist in jüngster Sitzung des Kultur- und Sozialausschusses des Friedrichshafener Gemeinderates am Mittwoch zugestimmt worden. Vertreterinnen des Gesamtelternbeirats sprachen im Ausschuss davon, dass der Bedarf an Plätzen "eklatant" steige. Angesichts weiterer Neubaugebiete drohe trotz aller Bemühungen weiterer Platzmangel.

Der Kultur- und Sozialausschuss hat dem Kindergartenbedarfsplan 2017/2018 in jüngster Sitzung am Mittwoch zugestimmt. Es werden rund 24,75 Millionen Euro investiert. Im Vergleich zum Vorjahr gibt es laut Stadtverwaltung 6,46 Stellen mehr. Über ein Krankheitsvertretungsbudget sollen 4,3 Stellen ausgeglichen werden. Dies sollen die Kindergartenträger jeweils untereinander regeln. Der einzufordernde Nachweis für Bedarf an Krankheitsvertretungen wird von der Stadtverwaltung so unbürokratisch wie möglich gehalten. Außerdem sollen alle Praktikanten Vergütungen erhalten – dies mit Blick auf die Fachkräftesicherung.

Der Bedarf an Kindergartenplätzen ist hoch. "Wir brauchen weitere Plätze, das muss man ganz klar sagen", erklärte Reinhard Friedel, Leiter des Amtes für Bildung, Familie und Sport. Um weitere Plätze zu schaffen, sind beispielsweise mehrere kurz- und mittelfristige Maßnahmen vorgesehen: Erweiterung der Kita Wiki; Erweiterung der Kindergärten in Erfrizweiler und Kluftern – zunächst mit Containerlösungen; Erweiterung des Kindergartens St. Maria in Ettenkirch; Bildungshaus Berg. Zudem ist laut Friedel die Stadtverwaltung mit den Johannitern in Gesprächen, um einen Waldkindergarten im Friedrichshafener Westen einzurichten – möglichst bis September.

Anja Heinrich-Dönges und Carin Stein vom Gesamtelternbeirat (GEB) haben eine Stellungnahme aus Sicht der Eltern abgegeben und unterbreiteten Vorschläge. "Der Bedarf an Plätzen in allen Betreuungsformen steigt eklatant an", so Heinrich-Dönges. Die Bemühungen der Stadtverwaltung, Plätze zu schaffen, werden vom GEB gelobt. Allerdings: "Die kurzfristigen Lösungen schaffen Abhilfe in Gebieten mit besonders hohem Bedarf, wie beispielsweise im Friedrichshafener Westen." Bei aller Unterstützung dieser Lösungen solle es ein Anliegen sein, diese in dauerhafte Lösungen umzuwandeln. Und: "Die enge der Platzsituation darf nicht dazu führen, dass einzelne Betreuungsformen – Regelgruppen gegenüber Essensplätzen in einzelnen Einrichtungen – oder Personengruppen – etwa Inklusionskinder – benachteiligt und in einzelnen Einrichtungen verdrängt oder nicht neu aufgenommen werden."

Immer wieder weiche der reale Bedarf an Kita-Plätzen von den Prognosen in den Bedarfsplänen ab. Heinrich-Dönges: "Angesichts der enormen Bauvorhaben erscheint es notwendig, die längerfristigen Prognosen an die realen Gegebenheiten anzupassen, um einen noch größeren Platzmangel zu verhindern." Zwar sei der Personalschlüssel in Friedrichshafen besser als im Bundesvergleich. Aber in Zeiten des Fachkräftemangels sei es schwierig, kurzfristig ausreichend qualifiziertes Personal zu finden. Teilzeit könnte aus Sicht des GEB besser vergütet oder ein Springer-Personalschlüssel erhöht werden.

"Die Einrichtung neuer Gruppen erfordert eine noch offensivere Personalpolitik, um die Betreuungsqualität in den Einrichtungen zu sichern", so Heinrich-Dönges. Angesichts des zunehmenden Bedarfs an neuen Stellen erscheint es aus Sicht des GEB angemessen, bestehende Teilzeitverträge – beispielsweise aus Elternzeitvertretungen – in Dauerstellen umzuwandeln. Die Attraktivität der Stellen in Friedrichshafen könne beispielsweise auch durch gesicherte Kita-Plätze für Erzieherinnen gesteigert werden, die aus der Elternzeit zurückkehren. Auch das Aufstocken von Zweitkräften ist laut GEB eine Möglichkeit. Der GEB sei nach wie vor bereit, "sich mit sachorientierten Vorschlägen und Engagement an dieser Diskussion zu beteiligen".