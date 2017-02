Friedrichshafen Elferrat spendet für "Häfler helfen" und Tafel

Selbst in der närrischen Hochzeit vergisst der Elferrat nicht jene Häfler, die gerade nicht in Feierlaune sind. Für die 22-köpfige Abteilung des Vereins zur Pflege des Volkstums gehört es zum Brauchtum dazu, den Erlös aus dem Weihnachtsmarkt-Verkauf zu spenden.

Damit da ein stattlicher Betrag zusammenkommt, backen die Frauen der Elferräte dafür Kekse und Brödle und stellen Marmelade her, die die Elferräte verkaufen. In diesem Jahr sorgten Bert Schwaderer und Daniel Wicker dafür, dass der Weihnachtsmarktstand organisatorisch gut läuft.

"Wir möchten, dass das Geld Häflern zugute kommt, die's brauchen können", erklärte Elferrats-Chef Thomas Deppler. Mit einem Teil des Geldes wurden in einer Häfler Lidl-Filiale doppelt so viele Lebensmittel für die Tafel Friedrichshafen eingekauft, wie der Spendenbetrag des Elferrats eigentlich hergegeben hätte. Die Geschäftsleitung des Discounters hatte den Betrag verdoppelt. "Das war eine tolle Idee", lobte Dieter Stauber, Vorsitzender der Tafel Friedrichshafen, zumal der Elferrat vorher angefragt hatte, was denn wirklich gebraucht wird. So kaufte das Tafel-Team Lebensmittel ein, die es sonst nicht im Angebot hat. Für die Vermittlung dieser Aktion erhielt Elferrat Charly Münzer den ersten "Freundschaftspin" der Tafel ans Revers geheftet.

Diakon Ulrich Föhr freute sich über eine Barspende, die einer Häfler Familie mit zwei Töchtern zugute kommen soll, die es dringend nötig hat. Denn der Vater verdient in Vollzeit nur wenig mehr, als für staatliche Hilfe nötig wäre. Und seine Frau ist schwer krank...