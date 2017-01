Friedrichshafen Elf Teilnehmer wagen sich beim DLRG-Neujahrsschwimmen in den eiskalten Bodensee

Zehn Schwimmer und eine Schwimmerin haben beim traditionellen DLRG-Neujahrsschwimmen vor Friedrichshafen eineinhalb Kilometer im eiskalten Bodensee zurückgelegt.

Lufttemperatur: minus zwei Grad, Wasser: etwa vier Grad. Von Sonne keine Spur, dafür leichter Schneefall. Eigentlich ideale Bedingungen, um es sich am Neujahrstag auf dem heimischen Sofa gemütlich zu machen. Dass man den ersten Tag auch bei widrigem Wetter ganz anders gestalten kann, das haben die Rettungsschwimmer und Rettungstaucher der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) gestern aufs Neue bewiesen. Beim traditionellen Neujahrsschwimmen ging’s wieder richtig zur Sache.

Pünktlich um 13 Uhr steigen Wolfgang Nickl, seine beiden Söhne Michael und Fabian, Reinhold Trupkovic, Andre Maier, Markus und Stephan Gröner, Roland Schwarzenbacher, sowie als „Neulinge“ auch Alexander Bernhardt, Tilan Regenscheit und Lisa Häußner an der Schlosskirche in die Fluten. Die erst 16-jährige Lisa Häußner von der DLRG Ortsgruppe Meckenbeuren ist nicht nur die jüngste, sondern auch die einzige weibliche Teilnehmerin in diesem Jahr. Dass sie sich auf das eiskalte Abenteuer freut, daran lässt sie keinen Zweifel. Und auf das Feiern an Silvester hat sie deswegen auch nicht verzichtet. „Das geht schon. Wir sind schließlich das ganze Jahr über im Training“, sagt sie selbstbewusst. Was die Anzahl an Teilnahmen betrifft, so ist Teamchef Wolfgang Nick unumstrittener Rekordhalter. Er ist bereits 38 Mal – davon 31 Mal in Folge – mit von der Partie. Die Ausrüstung umfasst neben Flossen und Schnorchel auch moderne Neoprenanzüge, um die Körper vor der Kälte zu schützen. Bis zum Moleturm sind rund eineinhalb Kilometer zu überwinden. Begleitet und abgesichert werden die Schwimmer von einem Motor- und einem Ruderboot.

In rekordverdächtiger Zeit erreicht Fabian Nickl nach gut 23 Minuten das Ziel. Ob es denn arg kalt war? Was für eine Frage aus den Reihen des Publikums. „Passt“, sagt er ohne mit der Wimper zu zucken und strahlt dabei übers ganze Gesicht, während die Fangemeinde nicht mit verdientem Beifall spart. Ein paar Minuten später ist die Gruppe wieder komplett. Sobald sie wieder festen Boden unter den Füßen haben, werden die Schwimmer mit warmen Getränken, Lebkuchen und dem Besten aus Omas Weihnachtsbäckerei verwöhnt. Ab ins Hallenbad zum Aufwärmen in der Dampfkabine? So war es in den vergangenen Jahren. „Daraus wird diesmal leider nichts. Das Hallenbad bleibt für uns wegen Personalmangels leider geschlossen“, bedauert nicht nur Wolfgang Nickl.





"Das ist Teil unseres Trainings"

Wolfang Nickl, der zum 38. Mal beim Neujahrsschwimmen der DLRG dabei war, über Überwindung und Vorbereitung.

Wie groß ist der innere Schweinehund, den man überwinden muss, um sich bei diesen äußeren Bedingungen ins eiskalte Wasser zu stürzen?

Das ist für uns eigentlich gar kein Problem – auch nicht am Neujahrstag. Für uns sogar ein echter Spaß.

Bereiten Sie sich aufs Neujahrsschwimmen besonders vor?

Nein. Wir sind das ganze Jahr über im Training, brauchen also keine gezielte Vorbereitung.

Und wie sieht es mit dem Nachwuchs aus?

Auch damit sind wir zufrieden. Wir freuen uns, dass wir diesmal sogar drei Neulinge – darunter auch eine junge Frau – dabeihaben.