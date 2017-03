Friedrichshafen Eiscafés an der Uferpromenade wieder geöffnet

Sowohl die Minigolfanlage als auch die Eiscafés an der Uferpromenade läuten das Frühjahrsgeschäft ein. Biergärten und Bootsverleihe öffnen ihre Tore Anfang April.

Noch sind Sträucher und Bäume kahl, doch prächtige Osterglocken und bunte Krokusse kündigen es schon an: Es wird Frühling. Mit angenehmen Temperaturen, viel Sonnenschein und blühenden Frühlingsboten zeigt sich diese Woche das Wetter von seiner besten Seite. Optimale Bedingungen also für einen Spaziergang durch die Häfler Innenstadt, die wieder zum Leben erwacht, oder entlang der Uferpromenade. Das hat sich auch Thilo Späth-Westerholt gedacht. Deswegen hat sich der Häfler mit dem Fahrrad und seinem anderthalbjährigen Sohn Ole auf den Weg an den See gemacht. "Meine Frau muss arbeiten, deswegen habe ich Ole von der KiTa abgeholt und wir genießen jetzt das schöne Wetter", sagt Späth-Westerholt.

Stärken können sich Spaziergänger derzeit zum Beispiel im Wirtshaus am See oder im Restaurant Pavillon am See. Die Gastronomie Lammgarten hat momentan noch geschlossen. "Wir öffnen ab dem 3. April wieder", kündigt Wirt Thomas Vogt an. Der Biergarten auf dem Buchhornplatz hat seine Saison ebenfalls noch nicht eröffnet. "Wenn die Wetterlage relativ konstant bleibt, starten wir. Heute beginnen die Vorbereitungen", sagt Werner Heider, Manager des Biergartens. Vermutlich in der ersten Aprilwoche sei es soweit.

Die Betreiber des Eiscafés Italia heißen dieses Frühjahr auch in einem weiteren Lokal an der Seestraße Gäste willkommen: Im "Via Lago 5", in dem zuvor das Café Roma betrieben wurde, soll es frische Kuchen, Torten, Snacks sowie Eis geben. "Wir eröffnen wahrscheinlich nächstes Wochenende, der Termin ist aber noch nicht festgelegt. Gerade werden noch viele Kleinigkeiten gemacht", sagt Ivan Bottecchia, Mitbetreiber der beiden Cafés. Erst vor kurzem wieder eröffnet hat nach komplettem Umbau die Bäckerei Ulmer in der Goldschmiedstraße. "Wie haben jetzt ein völlig neues Konzept – von der Einrichtung und vom Design her", erzählt Filialleiterin Monika Föhr.

Nicht nur die Gastronomie startet ins Frühjahrsgeschäft. Seit Sonntag hat beispielsweise die Minigolfanlage im Uferpark wieder eröffnet. "Wir hatten einen sehr guten Auftakt. Unsere Anlage war richtig voll", freut sich Britta Steib-Kreft. Neu in dieser Saison: Im Minigolfbetrieb gibt es jetzt auch Getränke. "Im März machen wir nur am Wochenende, also Freitag bis Sonntag, auf. Ab April dann täglich", sagt Steib-Kreft. Auch die Zeppelin-Flugsaison hat vor einigen Tagen begonnen. Wann die beiden Tretbootverleihe aufmachen, sei wetterabhängig, gibt Thomas Goldschmidt, Geschäftsführer der Stadtmarketing GmbH, gegenüber dem SÜDKURIER Auskunft. "Bis spätestens Ostern ist es soweit", verspricht Goldschmidt.



Samstag regnet's wieder

Das schöne Wetter hält bis zum Wochenende an. "Heute und am Freitag wird es richtig warm, bis zu 19 Grad", sagt Meteorologe Jürgen Schmidt von Wetterkontor. Heute Nachmittag gebe es reichlich Sonne. Bis Freitagabend bleibe es trocken. "Samstag und Sonntag regnet es immer mal wieder bei Temperaturen zwischen 10 und 14 Grad", so Schmidt. Ab Montag werde es wieder freundlicher. "Für Arbeitende ist das Wetter leider unpassend", kommentiert Schmidt.