Friedrichshafen Eis lockt Spaziergänger und Schlittschuhläufer

Das Bodenseeufer mal aus einer anderen Perspektive: Etliche Spaziergänger und Schlittschuhfahrer unternehmen dieser Tage Ausflüge auf dem Eis zwischen Rotachmündung und Eriskircher Ried.

Friedrichshafen – Wenige Meter von der Rotachmündung entfernt steht seit einigen Wochen ein Nadelbäumchen. Am Montagmorgen steht dort auch ein zurückgelassener Einkaufswagen, direkt neben dem Schild, das eigentlich Schiffen die Durchfahrt untersagt. Bis hierhin und sogar noch ein paar Schritte weiter geht es derzeit quasi trockenen Fußes "auf den See". Die Spuren in Schnee, Eis und den vereinzelten Matsch- und Sandflecken verraten: Hier, wo sonst Fische, Wasservögel und im Sommer der eine oder andere Wassersportler unter sich sind, waren am Wochenende jede Menge Spaziergänger, Schlittenfahrer und Eisläufer unterwegs. Verboten ist das nicht, erklärt Gerhard Kersting, Leiter des Naturschutzzentrums Eriskirch im Gespräch mit dem SÜDKURIER. Wer im Uferbereich bleibt und ausreichend Abstand zu offenen Bereichen wie etwa der Schussenmündung hält, stört ihm zufolge weder Riedbewohner, noch die wenigen Wasservögel, die derzeit am Bodensee nach Nahrung suchen.

Bis zum Nachmittag hat sich jemand erbarmt, den Einkaufswagen vom See geschoben und ihn neben einem Mülleimer auf dem Parkplatz vor dem CAP Rotach abgestellt. Zwei Fahrradfahrer strampeln am Ufer entlang in Richtung Osten. Ein paar Meter vom Verbotsschild entfernt, kurz vor Aussichtsplattform im Ried, unterbrechen vier Eishockeyspieler ihre Partie und gönnen sich Wärmendes aus Thermoskannen. Zwei Schuhe markieren ein Tor in einem Bereich, in dem offenbar bereits viele Pirouetten gedreht wurden. Knackt das Eis unter den Winterstiefeln? Darauf achten Stephanie Kuhnhäuser aus Friedrichshafen und ihre Kinder bei ihrem Ausflug auf den See ganz genau. Samuel und Tabea wischen etwas Schnee zur Seite und begutachten ein eingefrorenes Blatt unter der Eisoberfläche. Wie dick mag das Eis hier sein?

Stellenweise lassen sandige Flecken im Eis darauf schließen, dass darunter nicht allzu viel Wasser sein kann. In anderen Bereichen lässt sich nur schwer ergründen, wie weit die eingeschlossenen Bläschen und Blätter in die Tiefe führen. Die Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) rät in ihren Eisregeln unter anderem, einen See erst ab einer 15 Zentimeter dicken Eisschicht zu betreten. Eine Nachfrage bei Stadt- und Kreisverwaltung ergibt: Wie dick der Bodensee zufriert, misst keine der beiden Behörden. "Da Stärke und Tragfähigkeit der natürlichen Eisflächen schwer einschätzbar sind, geben selbst dicke Eisflächen keine Garantie auf ausreichende Belastbarkeit", teilt Monika Blank, Pressesprecherin der Stadtverwaltung außerdem mit. Deshalb warne die Ortspolizeibehörde der Stadt generell davor, trotz der anhaltenden Minustemperaturen, zugefrorene Wasserflächen zu betreten. "Insbesondere Eltern sollten ihre Kinder über die Gefahren aufklären." Empfehlungen in Sachen Tragfähigkeit gibt auch die Wasserschutzpolizei nicht. Jens Czechtizky von der Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit des Polizeipräsidiums Einsatz in Göppingen erklärt: Wer sich aufs Eis wagt, handelt auf eigene Verantwortung. Immerhin: Eingebrochen ist in diesem Winter vor Friedrichshafen bislang niemand. Zumindest sind der Wasserschutzpolizei keine derartigen Vorfälle bekannt.

Eis bedeckt auch Teile der Häfler Hafenbecken. Bei den Bodensee-Schiffsbetrieben (BSB) muss derzeit darauf geachtet werden, dass durch den Frost in den Hafenanlagen und auf den Schiffen keine Leitungen einfrieren, erklärt Pressesprecher Josef Siebler. "Das haben wir aber im Griff." Der Wasserstand bereite keine Probleme. "Nun zeigt es sich, dass es richtig war, vergangenes Jahr die Hafeneinfahrt in Friedrichshafen auszubaggern." Für den See selbst könnte die anhaltende Kälte eine kleine Kur bedeuten und mehr Sauerstoff in die Tiefe bringen. "Wir hoffen, dass der Winter eine gute Durchmischung mit sich bringt", sagt Bernd Wahl, Physiker am Institut für Seenforschung in Langenargen. Die Null-Grad-Grenze soll frühestens am Wochenende mal wieder erreicht werden. Ist eine Seegfrörne in Sicht? "Allein von der Auskühlung her sind wir davon noch weit entfernt", so Wahl.

.Fotos, die während der Seegfrörnen 1963 in und um Friedrichshafen entstanden sind, finden Sie im Internet: www.suedkurier.de/exklusiv

DLRG-Eisregeln

In ihren Eisregeln rät die Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) unter anderem dazu, nicht allein aufs Eis zu gehen. Ein See solle erst betreten werden, wenn das Eis 15 Zentimeter dick ist, bei einem Fließgewässer sollten es mindestens 20 Zentimeter sein. "Verlasse das Eis sofort, wenn es knistert und knackt", heißt es außerdem. Wer einzubrechen droht, solle sich flach aufs Eislegen und sich vorsichtig auf dem gleichen Weg zurück zum Ufer bewegen. "Hilf anderen, wenn sie Hilfe brauchen", lautet eine weitere Regel. Für eine Gewichtsverteilung bei der Rettung anderer können demnach ein Brett, eine Leiter oder ein umgedrehter Schlitten sorgen. Gerettete sollten mit Decken und trockenen Kleidern wieder aufgewärmt werden. Nach der Rettung wird geraten, einen Notarzt zu rufen. "Eine Unterkühlung kann lebensbedrohlich sein."