Friedrichshafen Einzelhandel wünscht sich mehr Frequenz für die Häfler Innenstadt

Friedrichshafen wählt: Einzelhändler Albert Stöhr wünscht sich mehr attraktive Angebote, damit Häfler wieder lokal einkaufen.

Mehr Parkplätze, weniger Parkgebühren, ein schöner Uferpark und eine attraktive Innenstadt – Albert Stöhr hat Visionen, wenn er einen Wunschzettel an den künftigen Oberbürgermeister formulieren darf. Der Einzelhändler, dessen Schmuckgeschäft seit 49 Jahren besteht, ist nach eigener Aussage grundsätzlich zufrieden. Nur dass man den Verkehr verteufelt, das müsse aufhören. "Hier gibt es Verkehr und hier muss es Verkehr geben, den muss man ordnen."

Ein Auto sei in Friedrichshafen häufig unumgänglich: "Dem künftigen Oberbürgermeister muss klar sein, dass wir eine Gemeinde im ländlichen Gebiet sind." Immer wieder höre er aber von seinen Kunden, dass sie sich über hohe Parkgebühren beklagen. Das ist für ihn ein Nachteil, der die gesamte Innenstadt zeichnet: "Wenn man gerne und komfortabel in die Stadt kommt, bringt das auch Frequenz." Er sehe das etwa am Bodenseecenter, wo die kostenlosen Parkplätze immer gut belegt sind. Zu diesen Überlegungen gehöre natürlich auch der öffentliche Nahverkehr mit Bus und Bahn.

Denn die Erreichbarkeit ist ein Faktor, der aus seiner Sicht zu einer niedrigeren Frequenz in der Innenstadt beiträgt. "Gefühlt sind weniger Kunden in der Stadt", sagt Stöhr. Das sei nicht nur aktuell im Winter so, sondern habe er über das gesamte Jahr hinweg beobachtet. Das sei letztlich in vielen Innenstädten ähnlich, doch das könne man ändern: "Es müsste ein Magnet da sein." Er denke da an eine besondere Gastronomie oder dass man ungenutzte Potentiale wie das ehemalige Zollareal wieder belebe. Eine große Chance sei auch die neue Uferpromenade: "Ich hoffe, dass es schön wird", sagt Stöhr.

Für ihn gehören dazu interessante Ecken und vielseitige Sitzgelegenheiten. Wer sich dann am See aufhalte, spaziere vielleicht auch ein wenig durch die Stadt, hoff der Schmuckgeschäftbesitzer. Besondere Veranstaltungen und Aktionen der Stadt nimmt er bisher nicht wahr: "Wenn es da etwas gibt, wären wir natürlich mit im Boot."

Trotz dieser Anregungen äußert sich Albert Stöhr zufrieden: "Ich stehe hinter Friedrichshafen und es ist keine Option, woanders hinzugehen." Ein Signal in diese Richtung setzte er vor einigen Monaten auch mit der Erweiterung seines Geschäfts Tictic an der Karlstraße, das seine Fläche mit einem Umzug fast verdreifacht hat.

Noch 40 Tage

Am 12. März wählt Friedrichshafen den Oberbürgermeister. Wir lassen bis dahin Häfler zu Wort kommen, die erzählen, was sie von ihrem neuen oder alten Stadtoberhaupt erwarten. Alle Informationen zur OB-Wahl finden Sie in unserem Dossier.