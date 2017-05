Friedrichshafen Einstige französische Besatzer gingen als Freunde

Eine Ausstellung im Stadtarchiv von Friedrichshafen erinnert an die bis 1993 bestehende französische Garnison.

Friedrichshafen – Es gibt nicht mehr viele Leihgeber, wenn es um die "Franzosenzeit" in Friedrichshafen geht. Von 1945 bis 1993 war Friedrichshafen eine Garnisonstadt und Standort für verschiedene französische Einheiten. Mit dem Abzug der Sanitäter der französischen Armee haben im Mai 1993 die letzten Soldaten Friedrichshafen endgültig verlassen. Was geblieben ist, sind der Boule Club und die Deutsch-Französiche Gesellschaft. Die Graf Zeppelin Kaserne ist verschwunden, militärisch genutzte Gebäude wurden abgerissen oder umgestaltet.

"Vieles an Militärgeschichte wurde achtlos weggeworfen", so der Sammler Wolfgang Kneifl, der es sich zur Aufgabe gemacht hat, die französische Geschichte in Friedrichshafen vor dem Vergessen zu bewahren. Dank seiner Hilfe ist es dem Stadtarchiv gelungen, eine beachtliche Ausstellung mit mehr als 150 Relikten aus dieser Epoche zu gestalten. Anlass für die Ausstellung ist der Abzug der Garnison vor 25 Jahren. "Ça va Friedrichshafen?" – 25 Jahre Auflösung der französischen Garnison, lautet daher auch der Arbeitstitel der Ausstellung. "Es ist eigentlich eine kleine Ausstellung, aber mit vielen Exponaten", sagt Stadtarchivar Jürgen Oellers. Er hat anlässlich der Ausstellungseröffnung am Dienstagabend in die Ausstellung eingeführt.

Die Ausstellung ist in Themenbereiche gegliedert. Verwaltung der Besatzer, Deutsch-Französische Gesellschaft seit 1957, Militärflughafen und die Hubschrauberpiloten, die noch 1991 in den Irakkrieg gezogen sind. Fluglärm und die Gründung der Gesellschaft "Schutz vor Fluglärm, die nach dem Absturz von Hubschraubern und Düsenjägern gegründet wurde und die heute ein Verein ist. Ein Block behandelt die Beteiligung der Franzosen am Seehasenfest, denn damals sind Fallschirmspringer während des Häfler Heimatfestes direkt in den See gesprungen. Eine Tafel zeigt die Situation direkt nach dem Krieg. Es geht in einem weiteren Block um den Boule Club und dessen Entstehung. Er existiert noch heute und einige Mitglieder waren auch bei der Ausstellungseröffnung anwesend.

"Was Viele nicht wissen, von 1964 bis 1966 war Friedrichshafen sogar Atomwaffenstandort", so Jürgen Oellers. Auch zu diesem Thema gibt es eine Rubrik in der Ausstellung. Als die Franzosen kamen, wurden auch die Schiffe der "Weißen Flotte" wieder zurückgeholt und nicht zuletzt geht es um die Fremdenlegion, die am Anfang sehr präsent war. Es waren durchgehend 800 bis 1000 Soldaten in Friedrichshafen stationiert. Es gibt Schulbücher, Uniformen und Replikate aus dem Kino der Franzosen, Verkehrsschilder und Erinnerungsstücke an die gastronomische Seite der Besatzung, an das Foyer und das ehemalige "Hotel Mess".

Zwei Filme, einer vom damaligen Südwestfunk aus dem Jahr 1985 über die Besatzungszeit und einer vom Staffellauf zum Ende der Besatzungszeit, ergänzen die Ausstellung. "Es geht in dieser Ausstellung um die Zeit nach Ende des Zweiten Weltkriegs, die durch Not und Besatzung, andererseits aber auch durch kulturellen Aufbruch und politischen Neuanfängen gekennzeichnet war", sagte Bürgermeister Andreas Köster in seinem Grußwort, "um die Zeit, zwischen Kapitulation und Verabschiedung in Freundschaft." Für den musikalischen Rahmen der Ausstellungseröffnung spielte, passend zum Thema, das Trio "Die Drahtzieher" französischen Gipsy-Jazz.

"Ça va Friedrichshafen?"

Die museale Ausstellung "Ça va Friedrichshafen?" – 25 Jahre Auflösung der französischen Garnison, ist in enger Kooperation des Häfler Stadtarchivs und der "Militärgeschichtlichen Sammlung Friedrichshafen" von Wolfgang Kneifel entstanden. Sie ist noch bis zum 8. September im Erdgeschoss des Stadtarchivs mit Bodenseebibliothek Friedrichshafen, in der Katharinenstraße 55, zu sehen.