Friedrichshafen Einmal Jugendknast und zurück

Weil er in 25 Fällen gegen die Weisungen der Führungsaufsicht verstoßen, eine junge Frau per Voicemail bedroht und sich an einem schweren Diebstahl beteiligt hat, hat die Jugendschöffenkammer am Amtsgericht Tettnang einen 19-Jährigen verurteilt. Ein Jahr und sechs Monate Jugendstrafe ohne Bewährung lautete das Urteil.

Friedrichshafen/Tettnang – "Eine Jugendstrafe muss erzieherisch wirken", begründete der Vorsitzende Richter Martin Hussels-Eichhorn. Die zugewiesene Zeit müsse dem Mann die Entwicklung einer Perspektive ermöglichen. Der Richter legte den Abschluss der Realschule nahe.

Der Angeklagte war mit 14 Jahren wegen schwerer Körperverletzung in Tateinheit mit sexueller Nötigung und Freiheitsberaubung vom Landgericht Ravensburg zu einer Jugendstrafe von vier Jahren verurteilt worden. Nach seiner Entlassung im Dezember 2015 wurde er unter Führungsaufsicht gestellt: Er sollte sich alle zwei Wochen mit seiner Bewährungshelferin und seinem Betreuer bei der Polizei treffen, sich monatlich in der ZfP Weissenau melden und Arbeit oder Ausbildung suchen. Nach einem halben Jahr brach er den Kontakt ab. "Eine ordentliche Entschuldigung habe ich nie bekommen", sagte seine Bewährungshelferin Petra Füller. In der Klinik in Weissenau stellte er sich gar nicht vor.

"Oft habe ich gar nicht gewusst, dass ich einen Termin habe. Dann war es mir auch gleichgültig. Je mehr Termine ich versäumt habe, desto gleichgültiger war ich", sagte der Angeklagte. Später gab er zu, die Auflagen hätten ihn genervt, weil er doch seine Strafe abgesessen und sich in der Haft nichts Gravierendes zu Schulden kommen ließ. Nach vier Jahren mit festen Strukturen habe ihn die Freiheit überfordert, attestierte die Jugendgerichtshilfe. In der Justizvollzugsanstalt Adelsheim hatte er einen festen Rahmen, holte seinen Hauptschulabschluss nach. Wieder in Freiheit, suchte er sich weder Arbeit noch Ausbildung. "Ich habe ein kleines Drogenproblem. Im ersten halben Jahr nach der Entlassung habe ich täglich gekifft, dann bin ich auf Amphetamin und Kokain umgestiegen. Ich war oft drei oder vier Tage wach."

Mit dem zunehmenden Drogenkonsum kulminierten die Problemlagen: Er nahm seine Beratungstermine nicht mehr wahr. Er brach zusammen mit anderen Heranwachsenden ein Auto auf und klaute einen Geldbeutel von der Ablage. Seine Mutter setzte ihn vor die Tür, er war wohnungslos. Schließlich bedrohte und beleidigte er eine Freundin per Voicemail so heftig, dass Anzeige erhoben wurde. Der Angeklagte gestand alle Vorwürfe. "Da muss ich total zugedröhnt gewesen sein, dann werde ich gereizt", sagte er.

Drogen spielten in seinem Leben von Beginn an eine Rolle. Bei seiner Geburt hatte sich seine 18-jährige Mutter gerade von seinem drogenabhängigen Vater getrennt. Sein erster Stiefvater schlug und trat die Mutter vor seinen Augen. Mit dem zweiten verstand er sich gut, bis er selbst mit elf Jahren rauchte und mit 13 Alkohol trank. Schon die erste Straftat beging er unter Alkoholeinfluss. Eine Therapie lehnte der Angeklagte ab. "Ich brauche eine harte Hand, nicht so jemanden, der sagt: Ich gebe dir jetzt eine Chance", sagte er. Er habe damit gerechnet, wieder in den Knast zu kommen. Das nächste Mal wolle er die Zeit dort nutzen und sich auf das Leben in Freiheit vorbereiten. "Mein Ziel wäre, dass Sie irgendwann einmal nicht nur abwarten, was kommt, sondern sich hinsetzen und selbst einen Plan x für Ihr Leben entwerfen", sagte Staatsanwältin Diana Rupflin in ihren Plädoyer. Dazu hat er jetzt Zeit.