Friedrichshafen Einige Sportanbieter merken größeren Andrang nach Neujahr

Die guten Vorsätze für das neue Jahre führen so manchen Häfler ins Fitness-Studio oder in die entsprechenden Kurse. Allerdings merkt nicht jeder Sportanbieter einen deutlichen Anstieg. Bei einigen Häflern reicht die Neujahresmotivation meist ohnehin nur bis Februar.

Die Gleichung scheint einfach zu sein: Gute Vorsätze zum Jahreswechsel bringen volle Fitnessstudios und Sportkurse. Ganz so simpel ist die Geschichte aber nicht, wenn man sich einmal bei den entsprechenden Einrichtungen umhört.

Ganz deutlich spürt René Schiller, der Geschäftsführer des Sportstudios Fitnessforum, die Neujahresvorsätze der Häfler. 20 bis 25 Prozent mehr an Anmeldungen registriert er rund um den Jahreswechsel. "Und das wiederholt sich auch jährlich", so Schiller. Querbeet mehr Anmeldungen gebe es, egal ob Studenten, Berufstätige oder Rentner. "Von 15 bis 87 Jahren ist da alles dabei", so Schiller. Einen ähnlichen Zuwachs kann allerdings nicht jeder beobachten. "Eigentlich ist alles wie immer", sagt Ebru Aslan, die Filialleiterin des Fitnesspoint-Lady-Studios. Ansteigen würden die Anmeldungen schon in den Monaten davor, "im Winter ist immer mehr los als im Sommer", fasst Aslan zusammen.

Eine derjenigen, die zum Jahreswechsel mit dem Training angefangen haben, ist Andrea Arnold. Auslöser dafür war bei ihr neben guten Vorsätzen vor allem eine bevorstehende Operation und der Wunsch, bis zu diesem Termin fit zu sein und auch danach wieder schnell gesund zu werden. "Aber ich will auch langfristig dran bleiben", sagt Arnold, die im Fitnessforum trainiert. Schiller rechnet ihr Chancen aus, dass es auch so kommt. Denn wer aus konkreten gesundheitlichen Gründen, etwa wegen Schmerzen, zum Neujahr etwas ändern will, der bleibe meistens auch dran, so Schiller. Diese Gruppe unterscheidet sich damit von denen, die ausschließlich der Neujahrsvorsatz "mehr Sport" ins Studio treibt. Schon Ende Februar werde laut Schiller ein größerer Anteil dieser Gruppe spürbar seltener kommen.

Keinen Effekt bemerkt dagegen der Häfler Personal Trainer Niko Bauer. "Die Anmeldezahlen sind gleichbleibend", sagt er, "das ist ja auch irgendwo eine Kostenfrage." Und die Schwelle, zum Abnehmen ins Fitnessstudio zu gehen, sei einfach niedriger: "Ein Personal Training ist wirklich noch einmal was anderes, da kommen Leute, die das gezielt suchen."

Eher schlecht abschätzen lässt sich derweil, ob auch der Stadtsportverband (SSV) mit seinem Kursangebot von guten Vorsätzen profitiert. Der Anmeldebeginn für die erste der zwei Kursrunden pro Jahr fällt auf den 1. Januar, logischerweise gibt es in den Tagen danach immer eine Vielzahl an Anmeldungen. "Allerdings ist zu bemerken, dass die Teilnehmerzahl in den Frühjahrskursen stets etwas höher ist, als bei den Herbst-Winter-Kursen. Circa 15 Prozent Teilnehmer sind es im Schnitt mehr", ergänzt SSV-Geschäftsstellenleiterin Katja Latussek. Inwieweit das aber an zusätzlicher Neujahres-Motivation liegt oder an anderen Faktoren, ist schwer abzuschätzen. Aus denselben Gründen nur schwer beziffern lässt sich ein Effekt auch bei der Volkshochschule. Ihr jeweils neues Kursheft erscheint ebenfalls um die Jahreswende.

Wie man die guten Trainingsvorsätze auch gut umsetzt

René Schiller ist Geschäftsführer des Fitnessforums, ausgebildeter Trainer und Physiotherapeut.

Was sollten Einsteiger beachten, die länger keinen Sport gemacht haben und durchstarten wollen?

Man sollte mit kleinen Belastungen anfangen, damit sich der Körper, also Muskeln, Gelenke und Sehnen, darauf einstellen kann. Ich vergleiche das gerne mit einem Neuwagen: Da gibt man auch nicht sofort Vollgas. Wenn man übertreibt, macht man mehr kaputt, als man Nutzen hat.

Welches Programm bietet sich an, wenn ich trotzdem schnelle Fortschritte sehen will?

Am besten ein Ganzkörpertraining, das alle Muskeln beansprucht. Daraus ergibt sich ein hoher Energieverbrauch. Und wenn der Kalorienverbrauch höher ist als die Zufuhr, nimmt man langfristig gesehen ab. Trotzdem sollte man sich nicht wundern, wenn das Gewicht erst einmal ein bisschen hoch geht: Das sind Muskeln, die der Körper aufbaut.

Welche Tricks gibt es, damit die Motivation nicht bald schon wieder abflacht?

Am besten geht man mindestens zu zweit oder dritt trainieren, damit man eine Gruppenmotivation hat und sich gegenseitig mitzieht. Außerdem sollte man sich ein Studio mit qualifizierten Trainern suchen, die individuelle Pläne entwickeln können. Abwechslung ist wichtig, etwa indem man sich für verschiedene Kurse anmeldet. Dort gibt es auch wieder eine Gruppendynamik. Alle drei Monate sollte man seinen Trainingsplan zudem umstellen, sonst „deckelt“ der Körper und man erzielt keine Erfolge mehr.