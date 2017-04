Friedrichshafen Einfach Klasse!: Tolle Gewinne für Schülerprojekte

Der Schulwettbewerb von SÜDKURIER und EnBW startet in eine neue Runde. Unter dem Motto „Einfach Klasse!“ suchen wir besondere Projekte, mit denen sich Schüler aktiv in die Gesellschaft einbringen. Wir wollen zeigen, dass Schüler sich auch über den Schulhof hinaus engagieren.

Nachhilfe in Deutsch für Flüchtlinge, Vorlesestunden für Senioren in Pflegeheimen oder ein Kiosk mit Fair-Trade-Produkten an der eigenen Schule – viele Schüler setzen ihre Ideen um, helfen, gestalten, lösen Probleme, verbinden Menschen und beschäftigen sich mit aktuellen Fragen. Doch passiert das oft abseits der Öffentlichkeit. Das SÜDKURIER Medienhaus und die EnBW Energie Baden-Württemberg AG möchten diese kleinen, feinen Projekte aus weiterführenden Schulen vorstellen und belohnen. Am Ende entscheidet eine Jury über die beste Idee und übergibt folgende Gewinne an die Sieger:

Eine eigene Projekt-Homepage: Für das Projekt, das die Jury überzeugt, entwickeln die Experten von Profi-Homepage (www.profi-homepage.de), einem Produkt aus dem SÜDKURIER Medienhaus, einen professionellen Auftritt. Gesponsert werden unter anderem vier gestaltete Seiten, dazu gibt es die Homepage drei Jahre ohne Folgekosten.

Außerdem laden wir die Teilnehmer des Gewinnerprojektes ein, am Donnerstag, 20. Juli, einen Tag im Klettergarten und beim Floßbau bei Univenture am Bodensee zu verbringen. Online-Bewerbungen bis Montag, 22. Mai 2017, gerne auch mit kleinem Video. Dabei sollte erklärt werden, welchen Beitrag die Idee der Schüler zum Zusammenleben leistet, warum ihnen das Projekt wichtig ist und warum es auf einer eigenen Homepage präsentiert werden sollte.

