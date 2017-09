Friedrichshafen Eine neue Poststelle in der Kitzenwiese

Eine neue Poststelle in der Kitzenwiese

Die neue Filiale in der Länderöschstraße öffnet am Montag, 11. September. Betreiber ist Nabil Nassar, Inhaber der benachbarten Lindenapotheke.

Friedrichshafen – Darüber werden sich vermutlich viele Menschen im Häfler Osten freuen: Am kommenden Montag, 11. September, wird die lang ersehnte Postfiliale Kitzenwiese im Geschäftszentrum und Ärztehaus in der Länderöschstraße 30 eröffnet. Betreiber ist Nabil Nassar, der gleichzeitig Inhaber der benachbarten Lindenapotheke ist.

Strahlende Gesichter gab es gestern beim Fototermin, zu dem das Bürgerforum FN-Ost eingeladen hatte. Das Bürgerforum hat sich seit seiner Gründung im vergangenen Jahr für viele Belange der östlichen Stadtteile eingesetzt. "Unter anderem ist es uns auch gelungen, die Post zu überzeugen, dass wir in der Kitzenwiese dringend wieder eine Postfiliale benötigen", sagt der stellvertretende Bürgerforums-Vorsitzende Eberhard Utz. Er weist auch darauf hin, dass die bisherige Filiale der Post im Tauchshop an der Ecke Ravensburger-/Barbarossastraße schließt.

"Diese Filiale war völlig ungeeignet hinsichtlich Standort, Zugänglichkeit, fehlender Barrierefreiheit und Öffnungszeiten", sagt auch Vorstandskollege Manfred Wenzel. Kritikpunkt vieler Bürger sei auch die Tatsache gewesen, dass nur zwei Parkplätze vorhanden waren, die darüber hinaus verkehrsbedingt sehr risikobehaftet gewesen seien.

Mit dem neuen Standort in der Länderöschstraße habe man jetzt endlich wieder eine langfristige Perspektive für die Postfiliale im Häfler Osten. Man habe aber nachhaltig bei der Post insistieren und sogar beim für Baden-Württemberg zuständigen Politikbeauftragen der Post in Stuttgart vorsprechen müssen, um auf die gewünschte Einsicht zu stoßen, wie auch der städtische Behindertenbeauftragter Freddy Pfleiderer betont.

Der Zufall sei insofern zu Hilfe gekommen, als der Inhaber des Tauchshops seinen Vertrag mit der Post kündigte, weil er seinen Laden aufgeben wollte. "Mir liegt es ebenfalls sehr am Herzen, dass die Kitzenwiese eine Poststelle bekommt", sagt Apotheker Nabil Nassar. Auch von seinen Kunden habe er zahlreiche diesbezügliche Rückmeldungen bekommen. Personell gesehen sieht sich Nassar ausreichend aufgestellt. So wird einer seiner Mitarbeiter durch eine neu geschaffene Stelle vollzeitig für den Postbetrieb zuständig sein. Bei Bedarf stünden zwei weitere Mitarbeiter stundenweise zur Verfügung, so Nassar.

Viel Lob für das Engagement des Bürgerforums gibt es auch von Bürgermeister Stefan Köhler. "Wir freuen uns, einen neuen Standort für eine Postfiliale zu haben, von dem alle profitieren. Die Menschen vor Ort, aber auch die Post selbst", sagt er. "Ein vorbildlicher Prozess, der zeigt, wie wichtig es für diesen Stadtteil ist, ein engagiertes Bürgerforum zu haben."

Postfiliale Kitzenwiese

Die neue Postfiliale im Geschäftszentrum und Ärztehaus in der Länderöschstraße 30 öffnet am Montag, 11. September. Betreiber ist Nabil Nassar, Inhaber der benachbarten Lindenapotheke. Die Postfiliale hat parallel zu den Öffnungszeiten der Apotheke geöffnet: Montag bis Freitag von 8.30 bis 13 Uhr und von 14 bis 18 Uhr. Samstag von 8.30 bis 13 Uhr. Der Service der Postbank steht nicht zur Verfügung. (ght)