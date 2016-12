Friedrichshafen Eine halbe Million Besucher: Besucherrekord bei Bodensee-Weihnacht

Mehr als 500 000 Menschen besuchten den Weihnachtsmarkt in Friedrichshafen. Das Sicherheitskonzept ging auf, positive Rückmeldungen gab es von Händlern und Gästen.

Friedrichshafen – Gestern endete die Friedrichshafener Bodensee-Weihnacht nach 27 Tagen mit einem Besucherrekord. Mehr als 500 000 Menschen waren in diesem Jahr auf dem Weihnachtsmarkt – so viele wie noch nie. So ziehen die Vertreter der Stadt und des Stadtmarketings eine positive Bilanz.

"Natürlich sind auch die Ereignisse in Berlin zu uns nach Friedrichshafen geschwappt", sagte Hans-Jörg Schraitle, Leiter des Amtes für Bürgerservice, Sicherheit und Umwelt. "Der Dienstag war einer der am schlechtesten besuchten Tage." Das Sicherheitskonzept sei jedoch aufgegangen und die Bodensee-Weihnacht super friedlich und bis auf ein paar Taschendiebstähle und geklaute Weihnachtsbäume nahezu ereignislos verlaufen. "Das zeigt, dass wir mit unserem Konzept richtig liegen." Schraitles großes Lob gilt aber auch den vielen friedlichen Besuchern. An den letzten beiden Tagen habe die Polizei noch mehr sichtbare Präsenz gezeigt, um deutlich zu machen, dass sie ein Auge auf den Markt hat. Problematisch sieht Schraitle eine komplette Absperrung des Weihnachtsmarktes. "Wir brauchen bei Bedarf schnelle Zufahrtsmöglichkeiten für Rettungskräfte." Logistisch sei es nicht machbar, dass an jedem Ein- oder Ausgang jemand steht, der Poller bei Bedarf wegfährt.

Erstmals wurde die Zahl der Besucher mit Hilfe eines automatischen Zählsystems erfasst. Am besten besucht waren die Samstage, insbesondere der Samstag vor dem zweiten Advent, an dem 33 000 Menschen zur Bodensee-Weihnacht kamen. An den Adventssonntagen waren es zwischen 25.000 und 28 000 Gäste. Als ideal beschreiben die Veranstalter das Wetter. "Wir hatten zwar keinen Schnee, aber die anhaltende kalte und trockene Witterung hat die Menschen dazu bewegt, auf den Weihnachtsmarkt zu kommen, Glühwein zu trinken und sich mit Freunden zu treffen", stellt Schraitle fest.

Die Auswertungen ergaben, dass unter der Woche die meisten Besucher am frühen Abend auf den Weihnachtsmarkt gekommen sind. "Am Sonntag waren die Familien eher am Nachmittag da", sagt Thomas Goldschmidt, Geschäftsführer des Friedrichshafener Stadtmarketings. Besonders freue ihn, dass die Bodensee-Weihnacht jetzt auch bei Reiseveranstaltern angekommen sei. Vor allem in den letzten beiden Wochen seien verstärkt Bustouristen aus Italien, Frankreich, Österreich und der Schweiz zur Bodensee-Weihnacht gekommen, ergänzt Marktmeister Florian Anger. Auch er zieht positive Bilanz mit zufriedenen Besuchern und Händlern. "Sowohl die Atmosphäre als auch das Geld in der Kasse der Händler muss stimmen." Gut angekommen sei der Tausch des Standorts von Bühne und Krippe sowie die Beleuchtung der Platanen. Auch der Weihnachtsbaum an zentraler Stelle sei ein beliebter Treffpunkt gewesen.

Die Zahl von mehr als 500 000 Besuchern sei nicht zuletzt ein wichtiges Argument bei der Akquise weiterer Händler. "Mit dieser Zahl sind wir in eine andere Liga aufgestiegen", freut sich Goldschmidt. Mit 120 Bewerbern für die insgesamt 63 Stände sei aber bereits in diesem Jahr ein großes Interesse der Händler zu verzeichnen gewesen. "Nun wird die Bodensee-Weihnacht auch für Kunsthandwerker, die eine gewisse Frequenz brauche, interessanter." Goldschmidts großes Lob gilt den Häfler Vereinen und Gruppen, die für ein abwechslungsreiches Bühnenprogramm gesorgt haben. "Mehr Platz vor der Bühne hat sich bewährt, wir hatten deutlich mehr Zuschauer."

Bewährt habe sich, dass die Bodensee-Weihnacht über den vierten Advent hinaus gedauert hat. Der Termin für das nächste Jahr steht bereits: Vom 1. bis 22. Dezember ist der nächste Weihnachtsmarkt geplant. Die Eisbahn ist übrigens noch bis einschließlich 8. Januar geöffnet.