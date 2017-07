Friedrichshafen Eine Institution verlässt das KMG: Abschied von Hausmeisterehepaar Eleonore und Dieter Pohl

Das Hausmeisterehepaar Eleonore und Dieter Pohl wurde nach 26 Jahren am Karl-Maybach-Gymnasium beim Schulfest verabschiedet.

Friedrichshafen – Die Verabschiedung des Hausmeisterehepaares Eleonore und Dieter Pohl bildete während des Schulfestes des Karl-Maybach-Gymnasiums (KMG) einen Schwerpunkt. Das geht aus einer Mitteilung der Schule hervor. Vom Unterstufenchor musikalisch umrahmt, bedankten sich Schulleitung, Lehrerkollegium und Schüler bei den Pohls, die über Schülergenerationen das KMG geprägt haben. Pohls werden aber noch weiter am KMG präsent sein, da Dieter Pohl offiziell noch bis zum 13. September im Amt ist und Eleonore Pohl noch bis Dezember einen Vertrag hat.

Pohls, die aus Frohburg in Sachsen stammen und kurz vor der Wende aus der DDR flohen, waren, so Schülersprecher Benito Bruno in seiner Laudatio, die „wirklichen Chefs des KMG“. Und auch Schulleiter Christoph Felder wusste neben einigen Anekdoten vor allem zu berichten, dass er als neu ernannter Schulleiter viele ehemalige KMG-Schüler in Friedrichshafen kennengelernt habe. Und wenn das Stichwort KMG falle, dann würde niemand an ehemalige Lehrer oder Schulleiter denken, „alle sprechen sofort und mit viel Dankbarkeit von den Pohls“.

Dann wurde es aber ernst: Man könne eine Schule nicht einfach so verlassen, sagte Personalrat Dirk Lehnert, sondern dazu bedürfe es eines Abschlusszeugnisses. Nach 26 Jahren am Gymnasium habe Dieter Pohl die Reifeprüfung schließlich bestanden und bekomme deswegen vom Kollegium das Zeugnis der allgemeinen Hausmeisterreife überreicht. Dieses berechtige ihn zum Ruhestand außerhalb öffentlicher Schulen in Deutschland. Prüfungsfächer waren unter anderem Schnee schippen, Mülleimerhandling, Arbeit an Lehrer und Schüler verteilen, aber auch Deutsch (die einzige schlechte Note), Schülerbetreuung, Hilfsbereitschaft und Humor. Die Gesamtnote von 1,3 im Reifezeugnis könne vielen Schülern des KMG als Vorbild dienen, sagte Lehnert.

Im Namen der gesamten Schulgemeinde überreichte Personalratsvorsitzender Michael Merkle ein von Schülern, Lehrern und Ehemaligen gestaltetes „Kleines Buch der großen Erinnerungen“, bevor der Unterstufenchor unter Leitung von Renate Schulz mit einem Danklied die kurze Feier abschloss.